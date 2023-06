hat einen neuen Defekt an dem Langstreckenflieger Dreamliner 787 aufgedeckt und fährt deswegen die Auslieferungen des Modells in den kommenden Wochen zurück. Der Defekt stehe im Zusammenhang mit einem Anschlussstück am horizontalen Stabilisator, einer flügelförmigen Fläche am Heck des Flugzeugs, so der US-Konzern. Ein unmittelbares Sicherheitsproblem besteht laut Boeing deswegen aber nicht.

BINANCE

Die Regulierer erhöhen den Druck auf die weltgrößte Kryptowährungsbörse Binance. Die Börsenaufsicht SEC hat bei einem US-Bundesgericht beantragt, die Vermögenswerte des US-Geschäfts von Binance einzufrieren. Zuvor hatte die Aufsicht das Unternehmen und seinen Gründer Changpeng Zhao wegen Verstoßes gegen das US-Finanzmarktrecht verklagt.

