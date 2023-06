Die Leistungsbilanz wies im April nicht saisonbereinigt einen Überschuss von 1,895 Billionen Yen auf. Damit betrug der Anstieg zum Vorjahr 76,3 Prozent. Volkswirte hatten den Überschuss im Konsens auf 1,7 Billionen Yen geschätzt.

Die Alphabet-Sparte wird strenger bei der Büro-Anwesenheit ihrer Mitarbeiter. Google will die Office-Anwesenheit bei der Leistungsbeurteilung berücksichtigen und Erinnerungen an Mitarbeiter mit häufigen Abwesenheiten verschicken. Neue Anträge auf Vollzeitarbeit aus dem Home Office werde man nur noch in Ausnahmefällen berücksichtigen, schrieb Chief People Officer Fiona Cicconi in einer unternehmensweiten E-Mail.

June 08, 2023 01:39 ET (05:39 GMT)