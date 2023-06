China betreibt nach Angaben eines Vertreters des Weißen Hauses seit Jahren eine Geheimdiensteinheit auf Kuba. "Dies ist in Geheimdienstunterlagen gut dokumentiert", sagte der US-Beamte, der anonym bleiben wollte, am Samstag. Bei Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden seien dessen Dienste über Pekings Bemühungen unterrichtet worden, ihre Infrastruktur besonders für die Spionage weltweit auszubauen. Die Bemühungen hätten auch Einrichtungen zur Nachrichtengewinnung auf Kuba umfasst.

CHINA

China hat einem Bericht zufolge sein Arsenal an einsatzfähigen Atomwaffen im vergangenen Jahr ausgebaut. Zwar sinke die Gesamtzahl der Atomwaffensprengköpfe weltweit weiter, erklärte das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri anlässlich der Veröffentlichung seines jährlichen Berichts zu dem Thema. Doch sei die Zahl der nutzbaren Atomsprengköpfe 2022 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen - insbesondere in China.

INNENPOLITIK USA

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist in der Dokumentenaffäre in 37 Punkten angeklagt worden. In 31 Punkten geht es dabei um die vorsätzliche Aufbewahrung von Informationen zur nationalen Verteidigung, was mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft werden kann, wie aus der am Freitag veröffentlichten Anklageschrift hervorgeht. Sonderermittler Jack Smith strebt einen "zügigen Prozess" gegen den früheren US-Präsidenten an.

JAPAN

Ein Erdbeben der Stärke 6,2 hat am Sonntag den Norden Japans erschüttert. Wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte, wurden zunächst keine Schäden gemeldet. Die japanische meteorologische Behörde erklärte zudem, es gebe keine Tsunami-Warnung.

ÖL-FÖRDERUNG USA

In der zurückliegenden Woche hat sich die Zahl der Ölförderanlagen in den USA nach zuletzt fünf Wochen mit einem Rückgang leicht erhöht. Wie das Unternehmen Baker Hughes, ein Ausrüster der Ölindustrie, am Freitag mitteilte, erhöhte sich die Zahl der "aktiven" Ölförderanlagen um 1 auf 556. Die Zahl der Anlagen zur Gasförderung reduzierte sich derweil um 2 auf 135.

BIOGEN/EISAI

Das Alzheimer-Medikament Leqembi des US-Biotechnologiekonzern Biogen und des japanischen Pharmaunternehmens Eisai steht vor der endgültigen Zulassung in den USA durch die Food and Drug Administration (FDA). Das Medikament war im Januar 2023 von der FDA in einem beschleunigten Verfahren vorläufig zugelassen worden.

GLENCORE/TECK RESOURCES

Der Rohstoffkonzern Glencore hat seine Taktik gegenüber dem kanadischen Bergbauunternehmens Teck Resources offenbar geändert. Wie informierte Personen sagten, hat Glencore gegenüber Teck Interesse an einem Kauf nur des Kohlegeschäftes bekundet. Ursprünglich hatte Glencore eine Übernahme des gesamten Unternehmens angestrebt. Die Offerte hatte einen Wert von 23 Milliarden US-Dollar. Dies hatte Teck jedoch abgelehnt.

