Die britische Chip-Tochter Arm erhält bei seinem Börsengang möglicherweise einen prominenten Ankerinvestor: Arm hat mit mehreren Unternehmen Gespräche über ein Investment geführt, darunter der Chipkonzern Intel, wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Die Verhandlungen seien in einem frühen Stadium. Zudem wurde auch bekannt, dass der Softbank für ein KI-Projekt eine Kooperation mit dem ChatGPT-Betreiber OpenAI eingeht.

TOYOTA

plant die weltweite Markteinführung von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEV) der nächsten Generation. Wie der japanische Automobilhersteller kürzlich auf einer technischen Informationsveranstaltung mitteilte, soll 2026 eine vollständige Produktpalette auf den Markt kommen. Toyota hat sich laut Mitteilung ein Basisabsatzziel von 1,5 Millionen Einheiten für 2026 und 3,5 Millionen Einheiten für 2030 gesetzt.

MICROSOFT/ACTIVISION BLIZZARD

Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC will die Übernahme des Videospiel-Herstellers Acitivision Blizzard durch den Technologie-Riesen Microsoft mit Hilfe der Justiz vorübergehend aufhalten: Die FTC beantragte am Montag bei einem Bundesgericht in San Francisco eine einstweilige Verfügung, wie aus Gerichtsunterlagen hervorging. Diese sei notwendig, "um Schaden abzuwenden", solange die FTC prüfe, ob "die geplante Übernahme gegen US-Wettbewerbsgesetze verstößt".

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2023 01:46 ET (05:46 GMT)