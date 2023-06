Der angeklagte Ex-US-Präsident Donald Trump hat nach der ersten Gerichtsanhörung in der Dokumentenaffäre das Verfahren erneut als politisch motiviert bezeichnet. Trump hatte zuvor vor einem Bundesgericht in Miami in der Dokumentenaffäre auf nicht schuldig plädiert. Es war die erste Gerichtsanhörung in dem Fall.

US-ROHÖLLAGERBESTÄNDE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,0 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 1,7 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,1 Millionen Barrel nach plus 2,4 Millionen eine Woche zuvor.

===

June 14, 2023 01:32 ET (05:32 GMT)