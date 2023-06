Die Ölpreise tendierten leichter und gaben damit zwischenzeitliche Aufschläge wieder ab. Anlass waren wöchentliche Lagerbestandsdaten, die einen deutlichen Aufbau bei Rohöl und Benzin verzeichnet haben. Aber auch die Hinweise der Fed auf weitere Zinserhöhungen drückten die Preise. Zunächst hatte noch die Spekulation auf umfangreiche Wirtschaftsstimuli in China gestützt mit dem damit einhergehenden Nachfrageschub. Eine zweischneidige Einschätzung gab die Internationale Energieagentur (IEA) ab: Sie rechnet einerseits mit einer Zunahme der weltweiten Ölnachfrage bis 2028. Andererseits werde sich das Nachfragewachstum stark verlangsamen, und bei der Nutzung für Transportzwecke dürfte die Nachfrage ab 2026 sogar sinken, so die IEA in ihrem Jahresbericht.

Der Goldpreis tendierte nach einem wechselhaften Verlauf wenig verändert.

AUSTRALIEN/RUSSLAND

Australien will nach Angaben von Premierminister Anthony Albanese den Bau einer neuen russischen Botschaft in unmittelbarer Nähe zum Parlament in Canberra stoppen. Grund seien Risiken für die nationale Sicherheit.

ISRAEL

Die beiden wichtigsten Oppositionsführer in Israel, Jair Lapid und Benny Gantz, haben ihre Teilnahme an Gesprächen mit der Regierung über einen Kompromiss zu deren umstrittener Justizreform ausgesetzt. Die Pläne der Regierung zum Umbau der Justiz hatten beispiellose Massenproteste und die größte innenpolitische Krise in Israel seit Jahren ausgelöst. Sie zielen darauf ab, die Befugnisse der Justiz und des Obersten Gerichts einzuschränken und die Stellung des Parlaments und des Ministerpräsidenten zu stärken.

KONJUNKTUR CHINA

Das Wachstum des chinesischen Konsums und der Industrieproduktion hat sich im Mai abgekühlt, was darauf hindeutet, dass die wirtschaftliche Erholung an Schwung verliert. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Mai um 12,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nach einem Anstieg von 18,4 Prozent im April. Die Industrieproduktion stieg im Mai um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, das ist ein Rückgang gegenüber dem April (5,6 Prozent). Die Anlageinvestitionen kletterten im Zeitraum Januar bis Mai um 4,0 Prozent und damit langsamer als der Anstieg von 4,7 Prozent in den ersten vier Monaten.

WIRTSCHAFTSPOLITIK CHINA

Die Jugendarbeitslosigkeit in China hat im Mai mit 20,8 Prozent einen neuen Rekordwert erreicht. Damit war jeder fünfte Jugendliche ohne Arbeit. Im April lag die Arbeitslosigkeit in dieser Altersgruppe bei 20,4 Prozent. Die Quote berücksichtigt 16- bis 24-Jährige in städtischen Gebieten.

KONJUNKTUR JAPAN

Japans Exportwachstum hat sich im Mai verlangsamt, was vor allem auf einen Rückgang der Lieferungen nach Asien und China zurückzuführen ist. Die Exporte stiegen im Mai laut im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,6 Prozent und damit schwächer als im April (2,6 Prozent). Vom Datenanbieter Factset befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang der Exporte um 1,1 Prozent gerechnet. Die Exporte in die EU und in die USA führten das Wachstum unter den regionalen Bestimmungsländern an und stiegen um 16,6 bzw. 9,4 Prozent. Die Einfuhren nach Japan gingen um 9,9 Prozent zurück.

INNENPOLITIK USA

Der Bürgermeister von Miami im US-Bundesstaat Florida, Francis Suarez, bewirbt sich um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner. Dies geht aus am Mittwoch von der Bundeswahlbehörde veröffentlichten Dokumenten hervor.

KONJUNKTUR NEUSEELAND

BIP 1Q sb -0,1% (PROG: -0,1%) gg Vorquartal

BIP 1Q +2,2% (PROG: +2,6%) gg Vorjahr

KONJUNKTUR INDONESIEN

Exporte Mai 21,72 Mrd USD

Importe Mai 21,28 Mrd USD

Handelsbilanz Mai Überschuss 0,44 Mrd USD (PROG Überschuss 2,80 Mrd USD)

