Der Chinese Qu Dongyu ist zum zweiten Mal zum Direktor der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) gewählt worden. Recherchen von deutschen öffentlich-rechtlichen Medien zufolge nutzte Qu die erste vierjährige Amtszeit als FAO-Direktor, um die Organisation in Chinas Interesse umzubauen.

ÖLFÖRDERUNG USA

Die Zahl der in Betrieb befindlichen Ölförderanlagen in den USA hat sich in der vergangenen Woche um eine Anlage auf 545 verringert, wie das Unternehmen Baker Hughes, ein Ausrüster der Ölindustrie, mitteilte. Die Zahl aller aktiven Bohranlagen, die neben Öl- auch Gasförderanlagen umfasst, reduzierte sich den weiteren Angaben nach um acht auf 674.

US-GROSSBANKEN

Nach den bestandenen Stresstests der US-Notenbank wollen große US-Banken ihre Dividenden erhöhen. JP Morgan teilte mit, der Vorstand der Bank plane, die Dividende für das dritte Quartal auf 1,05 Dollar von 1,00 Dollar pro Aktie zu erhöhen, vorbehaltlich der Genehmigung. Morgan Stanley kündigte an, die vierteljährliche Dividende ab dem dritten Quartal von derzeit 77,5 Cents pro Aktie auf 85 Cents pro Aktie zu erhöhen. Goldman plant eine Dividendenerhöhung um 10 Prozent auf 2,75 Dollar.

APPLE / GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs erwägt einem Zeitungsbericht zufolge, die Zusammenarbeit mit Apple zu beenden. Die Überlegungen stünden im Zusammenhang mit einem breit angelegten Rückzug aus dem Massengeschäft, meldet das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen. Goldman wolle die Apple-Kreditkarte und andere Angebote aus der Partnerschaft mit dem iPhone-Hersteller an American Express abgeben. Die Großbank habe auch in Erwägung gezogen, die Kreditkarten-Partnerschaft mit General Motors an American Express oder eine andere Kreditkartengesellschaft weiterzugeben.

TESLA

Der E-Autobauer Tesla hat im zweiten Quartal dank drastischer Preissenkungen seine Auslieferungen um 83 Prozent verbessert. Das Unternehmen gab bekannt, dass es im Zeitraum von April bis Juni weltweit mehr als 466.000 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert habe, ein Rekordquartal für den Absatz.

TWITTER

Im Kampf gegen das Abgreifen von Daten durch Künstliche Intelligenz beschränkt Twitter vorübergehend die Zahl der von seinen Nutzern abrufbaren Tweets, wie Twitter-Chef Elon Musk am Samstag verkündete. Bereits am Vortag hatte Musk angekündigt, dass das Lesen von Tweets künftig nur noch Menschen möglich sein solle, die selbst über ein Twitterkonto verfügen.

