Mehrere mexikanische Nichtregierungsorganisationen haben einen Ölaustritt im Golf von Mexiko nahe einer Gasförderplattform gemeldet. Satellitenbildern zufolge breitete sich der Ölteppich in der vergangenen Woche auf eine Fläche von etwa 400 Quadratkilometern aus. Demnach begann der Ölaustritt um den 4. Juli herum. Auf der in der Nähe liegenden Gasförderplattform des staatlichen Unternehmens Pemex hatte es am 7. Juli eine Explosion und einen Brand gegeben.

NEUSEELAND - Inflation

Die neuseeländischen Verbraucherpreise lagen im zweiten Quartal 6,0 Prozent über Vorjahr und 1,1 Prozent über dem Vorquartal. Ökonomen hatten im Vorfeld 5,9 bzw. 1,0 Prozent geschätzt.

NORDKOREA

hat südkoreanischen Angaben zufolge eine ballistische Rakete abgefeuert. Demnach flog das Geschoss vor der Ostküste Nordkoreas ins Meer. Am Dienstag hatte Washington die Stationierung eines mit Atomwaffen bestückten U-Boots in Südkorea gemeldet. Zuletzt war ein solches Schiff 1981 nach Südkorea entsandt worden.

US-ÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,8 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 2,8 Millionen. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,8 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,1 Millionen Barrel.

MICROSOFT/ACTIVISION BLIZZARD

Microsoft und Activision Blizzard wollen weiter auf den Abschluss ihrer 75-Milliarden-Dollar schweren Fusion hinarbeiten, indem sie noch offene regulatorische Fragen klären, wie informierte Personen sagten. Die Unternehmen hatten sich für den Abschluss der Transaktion eigentlich eine Frist bis zum 18. Juli gesetzt, die um Mitternacht auslief.

