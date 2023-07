+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTSG 20.00 UHR +++++

KLIMA

Der Juli 2023 wird nach Einschätzung des Chef-Klimatologen der US-Raumfahrtbehörde Nasa der weltweit heißeste Monat seit "hunderten, wenn nicht tausenden Jahren" werden. "Wir sehen beispiellose Veränderungen überall auf der Welt, die Hitzewellen, die wir in den USA, in Europa und in China sehen, sprengen Rekorde", sagte Gavin Schmidt. Der Trend extremer Hitze sei unmissverständlich und werde wahrscheinlich noch durch die robusteren Monatsberichte von US-Behörden bestätigt, fügte Schmidt hinzu. Für die Effekte könne zudem nicht nur das Wetterphänomen El Niño verantwortlich gemacht werden, das "gerade erst angefangen" habe."

JAPAN - Inflation

Die japanischen Kernverbraucherpreise sind im Juni wie erwartet um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

MICROSOFT/ACTIVISION BLIZZARD

Die US-Kartellbehörde FTC gibt einem Agenturbericht zufolge ihren Widerstand gegen die Übernahme des Videospieleherstellers Activision Blizzard durch Microsoft auf. Wie Reuters berichtet, hat die Federal Trade Commission ihre Klage gegen den Deal zurückgezogen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2023 02:06 ET (06:06 GMT)