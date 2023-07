Am Ölmarkt legten die Preise für WTI und Brent erneut zu, wenn auch mit etwas gebremster Dynamik. Zwar habe China eine Unterstützung der lahmenden Konjunktur signalisiert, zugleich aber auch sehr offen die konjunkturellen Herausforderungen beim Namen genannt, hieß es im Handel. Die Auswirkungen auf die Nachfrage in China seien aktuell nur schwer abzuschätzen. Einige Volkswirte hatten auf mehr staatliche Unterstützung gehofft.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.962,99 1.964,46 -0,1% -1,47 +7,6%

Silber (Spot) 24,59 24,73 -0,6% -0,14 +2,6%

Platin (Spot) 969,18 969,50 -0,0% -0,33 -9,3%

Kupfer-Future 3,90 3,91 -0,3% -0,01 +2,1%

Der Goldpeis holte die Vortagesverluste wieder auf. Auch hier habe allerdings Zurückhaltung vor der Fed-Zinsentscheidung geherrscht, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

US-ROHÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche unerwartet um 1,3 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Rückgang von 0,8 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,0 Millionen Barrel nach minus 2,8 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,7 Millionen Barrel.

ALPHABET

Der Umsatz stieg im zweiten Quartal auf 74,6 Milliarden US-Dollar von 69,7 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit 72,9 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn lag bei 18,4 Milliarden Dollar bzw. 1,44 Dollar je Aktie, verglichen mit 16 Milliarden Dollar bzw. 1,21 Dollar je Anteilsschein im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Analysten hatten im Durchschnitt einen Nettogewinn von 1,34 Dollar je Aktie prognostiziert.

APPLE

ist in Großbritannien wegen der Gebühren für den Verkauf von Apps in seinem App Store auf 785 Millionen Pfund (rund 915 Millionen Euro) Schadenersatz verklagt worden.

CATL

hat den Gewinn im ersten Halbjahr deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Die steigende Nachfrage nach den Batterien des chinesischen Konzerns sorgte für ein Umsatzplus von 68 Prozent auf 189,25 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 23,4 Milliarden Euro. Der Nettogewinn kletterte sogar um 154 Prozent auf einen Rekordwert von 20,7 Milliarden Yuan.

MICROSOFT

hat im vierten Geschäftsquartal 2022/23 die Erwartungen der Analysten dank eines andauernden Wachstums im Cloud-Computing-Geschäft übertroffen. Allerdings hat sich das Umsatzwachstum im Quartal aufgrund einer nachlassenden Software-Nachfrage verlangsamt. Die Einnahmen des Unternehmens stiegen in den drei Monaten bis Juni um 8 Prozent auf 56,2 Milliarden Dollar. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Wachstum von 12 Prozent im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Nettogewinn erhöhte sich um 20 Prozent auf 20,1 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,69 Dollar. Analysten hatten mit einem Umsatz von 55,5 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 19 Milliarden Dollar gerechnet. Beim Gewinn je Anteilsschein waren 2,55 Dollar prognostiziert worden.

SK HYNIX

Die nur schleppende Erholung bei Speicherchips hat SK Hynix im zweiten Quartal den dritten Verlust in Folge beschert. Der südkoreanische Halbleiterhersteller kündigte an, seine Produktion von NAND-Speicherchips weiter zu senken.

TEXAS INSTRUMENTS

meldete für das zweite Quartal einen Nettogewinn von 1,72 Milliarden Dollar bzw. 1,87 Dollar je Aktie, verglichen mit 2,29 Milliarden Dollar bzw. 2,45 Dollar je Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz sank von 5,21 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 4,53 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen Gewinn von 1,76 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 4,37 Milliarden Dollar prognostiziert.

VISA

steigerte den Gewinn im dritten Geschäftsquartal auf 4,2 Milliarden US-Dollar von 3,4 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 2,16 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens 5 Cent weniger erwartet. Der Umsatz legte auf 8,12 von 7,28 Milliarden Dollar zu. Hier hatte die Analystenprognose auf 8,06 Milliarden gelautet.

