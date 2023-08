ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,73 81,63 +0,1% +0,10 +4,4%

Brent/ICE 85,80 85,86 -0,1% -0,06 +3,8%

Die Ölpreise zogen nur moderat an um gut ein halbes Prozent, obwohl nach einem Branchenverband am Vorabend auch die staatliche Energy Information Administration einen sehr starken Rückgang der Ölvorräte für die vergangene Woche mitgeteilt hatte. Einige Händler wollten auf die Vorratsdaten nicht mehr handeln, nachdem diese zuletzt mehrfach extrem rückläufig gewesen seien, war zu hören. An anderer Stelle wurde die geringe Preisreaktion damit erklärt, dass es bereits das fünfte Plus bei den Ölpreisen in Folge war.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.945,13 1.942,54 +0,1% +2,59 +6,7%

Silber (Spot) 24,51 24,68 -0,7% -0,17 +2,3%

Platin (Spot) 976,70 978,50 -0,2% -1,80 -8,6%

Kupfer-Future 3,77 3,79 -0,5% -0,02 -1,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte um weitere knapp 6 auf 1.943 Dollar zu, weil Gold als Anlage mit den sinkenden Anleiherenditen weiter an Attraktivität gewann.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

BIONTECH/PFIZER

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht für einen angepassten Corona-Impfstoff der Hersteller Pfizer und Biontech gegeben.

SALESFORCE

Salesforce hat in seinem zweiten Quartal besser abgeschnitten als Analysten erwartet hatten. Dazu gab der SAP-Wettbewerber einen Ausblick, der ebenso die Erwartungen übertraf. Salesforce erwartet für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn von 2,05 bis 2,06 Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 8,7 bis 8,72 Milliarden Dollar. Dem stehen Schätzungen der Wall Street von 1,84 Dollar pro Aktie bzw 8,67 Milliarden Dollar für den Umsatz gegenüber. Salesforce berichtete einen Nettogewinn von 1,27 Milliarden Dollar, verglichen mit 68 Millionen vor Jahresfrist. Analysten hatten mit 773,9 Millionen gerechnet. Der Umsatz kletterte um 11 Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar. Dem stand eine Prognose von 8,53 Milliarden Dollar gegenüber. Die operative Marge überstieg mit 31,6 Prozent die Expertenschätzung von 28,3 Prozent deutlich.

TESLA

Die Bundesstaatsanwaltschaft in Manhattan untersucht die Verwendung von Firmengeldern bei Tesla für ein geheimes Projekt, das intern als Haus für Vorstandschef Elon Musk bezeichnet wurde. Das berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Distrikt von New York habe Informationen über persönliche Zuwendungen an Musk angefordert, wie viel Tesla für das Projekt ausgegeben habe, das den Bau einer geräumigen Glasstruktur in der Gegend von Austin, Texas, vorgesehen habe, und wofür es gedacht gewesen sei, so die Personen.

