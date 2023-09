Werte in diesem Artikel

US-Präsident Joe Biden hat sich enttäuscht über das mögliche Fernbleiben des chinesischen Präsidenten Xi Jinpings vom G20-Gipfel in Indien am 9. und 10. September gezeigt. "Ich bin enttäuscht, aber ich werde ihn noch zu sehen bekommen", sagte Biden. Am Donnerstag hatte ein EU-Vertreter angegeben, dass Xi nicht vorhabe, nach Neu Delhi zu reisen. Stattdessen werde Ministerpräsident Li Qiang zum Treffen der G-20-Staatengruppe kommen.

ARM/SOFTBANK

Der britische Chipdesigner Arm strebt eine Zielbewertung zwischen 50 und 55 Milliarden Dollar an, damit zeichnet sich der größte Börsengang des Jahres ab. Arm plane ab Dienstag potenzielle Investoren zu treffen, bevor die Aktie eine Woche später an der Nasdaq debütiere, so Insider. Die Softbank Group, Eigentümer von Arm, werde voraussichtlich etwa 10 Prozent der Aktien verkaufen.

