Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,2 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 4,2 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl keine Veränderung und bei Benzin ein Minus von 0,3 Millionen Barrel.

APPLE

Während Apple in den USA sein neues iPhone 15 vorgestellt hat, droht in Frankreich ein Rückruf des älteren Modells iPhone 12 wegen zu hoher Strahlung.

T-MOBILE US

übernimmt vom US-Kabel- und Unterhaltungskonzern Comcast für einen Milliardenbetrag Mobilfunk-Frequenzen. Für einen Betrag zwischen 1,2 Milliarden und 3,3 Milliarden US-Dollar in bar soll Spektrum erworben werden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2023 02:09 ET (06:09 GMT)