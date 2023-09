Eine US-Richterin hat Argentinien in Zusammenhang mit der Teilverstaatlichung des Ölkonzerns YPF zu einer Zahlung von 16,1 Milliarden US-Dollar an zwei Unternehmen verurteilt. Richterin Loretta Preska wies das südamerikanische Land am Freitag an, 7,5 Milliarden Dollar Schadensersatz und 6,85 Milliarden Dollar in Zinsen an den Konzern Petersen Energia zu zahlen. Weitere 1,7 Milliarden Dollar an Schadensersatz und Zinsen müsse Argentinien an die Firma Eton Park Capital zahlen.

CHINA/RUSSLAND

Chinas Außenminister Wang Yi wird am Montag nach Russland reisen. Wie das chinesische Außenministerium mitteilte, wird sich Wang vom 18. bis 21. September auf Einladung des Sekretärs des Moskauer Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, zu Sicherheitsgesprächen in Russland aufhalten. Es ist ein weiterer hochrangiger Besuch zwischen den beiden verbündeten Ländern, die häufig ihre "grenzenlose" Partnerschaft betonen und die wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit loben.

NORDKOREA/RUSSLAND

Bei seiner Russland-Reise hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Samstag laut einem Agenturbericht den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu getroffen. Die Begegnung habe auf dem Knewitschi-Flughafen im ostrussischen Wladiwostok stattgefunden, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Kim wurde demnach von Schoigu und einer Ehrengarde empfangen.

EU/CHINA

EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton hält eine Verdoppelung der Einfuhrzölle auf in China hergestellte Elektroautos für möglich. Mit Blick auf die von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigte Wettbewerbsuntersuchung zu chinesischen E-Autos sagte Breton am Sonntag, ähnliche Untersuchungen führten "oft zu Zollerhöhungen von zehn auf 20 Prozent".

US-AUTOHERSTELLER

Der Chef der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) hat mit einer Ausweitung der Streiks bei den drei größten US-Autobauern gedroht. "Wenn wir keine besseren Angebote bekommen (...) werden wir das Ganze noch weiter verstärken", sagte UAW-Präsident Shawn Fain am Sonntag im TV-Sender CBS. "Wir sind bereit, alles zu tun, was wir tun müssen." Die Beschäftigten der "Big Three" - General Motors, Ford und Stellantis mit der Marke Chrysler - hatten in der Nacht zum Freitag erstmals gleichzeitig in mehreren Werken ihre Arbeit niedergelegt.

CISCO SYSTEMS

wird im kommenden Monat 350 Mitarbeiter im Silicon Valley entlassen - die jüngste Entlassungsrunde bei dem Tech-Konzern. Im vergangenen Jahr hatte der Konzern angekündigt, etwa 5 Prozent seiner Belegschaft, also rund 4.000 Arbeitsplätze, abzubauen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2023 01:45 ET (05:45 GMT)