Kanada hat Indien vorgeworfen, für die Ermordung eines Sikh-Separatisten auf kanadischem Boden verantwortlich zu sein und einen indischen Diplomaten ausgewiesen. Es lägen "glaubwürdige Hinweise" auf eine "mögliche Verbindung zwischen indischen Regierungsvertretern und dem Mord an dem kanadischen Staatsbürger Hardeep Singh Nijjar" vor, sagte der kanadische Regierungschef Justin Trudeau vor dem Parlament in Ottawa. Neu Delhi wies am Dienstag die "absurden" Anschuldigungen der kanadischen Regierung zurück.

ÖLPREIS

US-Finanzministerin Janet Yellen geht davon aus, dass die Ölpreise nicht weiter steigen werden, dass aber die Regierung Biden die Entwicklung genau beobachten wird. "Meine Erwartung ist, dass sie sich stabilisieren werden, aber wir werden sie im Auge behalten müssen", sagte Yellen in einem CNBC-Interview.

September 19, 2023 01:38 ET (05:38 GMT)