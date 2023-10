Die steigenden Benzinpreise könnten nach Einschätzung der Fed-Chefin von Cleveland die Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung verzögern. Loretta Mester sagte in einer Rede in Cleveland, dass die Inflation trotz einer deutlichen Verlangsamung des Preisanstiegs seit letztem Jahr weiterhin zu hoch sei. Sie vermute, dass die Notenbank die Zinssätze in diesem Jahr noch einmal anheben und dann "für einige Zeit" hoch halten werde, um die Inflation vollständig unter Kontrolle zu bekommen.

WECHSELKURSPOLITIK JAPAN

Die japanische Regierung ist offenbar bereit für eine Intervention gegen eine starke Yen-Schwäche. "Wir beobachten [den Devisenmarkt] mit einem starken Gefühl der Dringlichkeit", sagte Finanzminister Shunichi Suzuki am Dienstag auf einer Pressekonferenz. "Wir werden alle möglichen Maßnahmen" gegen übermäßige Bewegungen des Yen ergreifen. Suzuki wiederholte, dass die Regierung kein bestimmtes Yen-Niveau anstrebe, sondern sich auf die Volatilität konzentriere.

WEWORK

hält fällige Zinszahlungen zurück. Der Konzern teilte am Montag in einer behördlichen Einreichung mit, dass es 37,3 Millionen US-Dollar in bar und 57,9 Millionen Dollar in Form von Sachleistungen an Kreditgeber für verschiedene Schuldverschreibungen schuldet. Wework hat eine 30-tägige Nachfrist zur Zahlung, bevor ein Versäumnis als "Ausfallereignis" angesehen wird. Das Unternehmen betonte, es verfüge über die nötige Liquidität und könnte sich entscheiden, in Zukunft zu zahlen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2023 01:32 ET (05:32 GMT)