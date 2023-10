Die Hamas-Attacke auf Israel treibt die Anleger am Montag in den "sicheren Hafen" Gold. Die Feinunze verteuert sich um 0,8 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

US-ÖLFÖRDERUNG

Die Zahl der in Betrieb befindlichen Ölförderanlagen in den USA ist in der Woche zum 6. Oktober weiter gesunken. Wie das Branchenunternehmen Baker Hughes mitteilte, verringerte sie sich um 5 auf 497 - den niedrigsten Stand seit dem 4. Februar 2022. Seit dem Jahreshoch von 623 im Januar ist die Zahl der Bohrlöcher, aus denen Öl gefördert wird, stetig zurückgegangen. Steigende Zinsen hatten Erwartungen befeuert, dass der Energiebedarf sinken werde. Derweil ist die Zahl der Gasförderanlagen in dieser Woche um 2 auf 118 gestiegen.

WÄHRUNGSRESERVEN CHINA

- Währungsreserven Sep sanken um 45,03 Mrd USD zum Vormonat

- Währungsreserven Sep 3,115 Bill USD (Aug: 3,160 Bill USD)

AMAZON

hat seine ersten beiden Satelliten bei einer Testmission für sein Projekt Kuiper für satellitengestützte Internetverbindungen gestartet. Die Atlas-V-Rakete mit den Satelliten hob am Freitagnachmittag (Ortszeit) vom US-Weltraumbahnhof in Cape Canaveral im Bundesstaat Florida ab, wie der Industriekonzern United Launch Alliance mitteilte. Kuiper soll Internetverbindungen in bisher schlecht abgedeckten Regionen ermöglichen. Amazon will mit dem Projekt in Konkurrenz zum Satelliten-Internetdienst Starlink des Raumfahrtunternehmens SpaceX von US-Milliardär Elon Musk treten.

BRISTOL MYERS SQUIBB

kauft den Wettbewerber Mirati Therapeutics in einem Geschäft mit einem Wert von bis zu 5,8 Milliarden US-Dollar. Der Pharmakonzern gab bekannt, dass er 58 Dollar pro Aktie für Mirati zahlen wird, was einem Eigenkapitalwert von insgesamt 4,8 Milliarden Dollar entspricht. Die Mirati-Aktionäre erhalten außerdem für jede Aktie ein nicht handelbares Contingent Value Right im Wert von 12 Dollar pro Aktie in bar, was einem möglichen Wert von weiteren 1 Milliarde Dollar entspricht. Die Mirati-Aktien hatten am Freitag bei 60,20 Dollar geschlossen.

CITIGROUP

verkauft ihr Vermögensverwaltungsgeschäft in China an die HSBC Holdings, da sich die US-Bank weiterhin aus dem Privatkundengeschäft in Teilen Asiens zurückzieht. Die US-Bank überträgt dabei die Sparte einschließlich Kunden, verwaltetem Vermögen und Einlagen im Wert von rund 3,6 Milliarden US-Dollar an die HSBC Bank China.

GENERAL MOTORS

Die US-Automobilgewerkschaft United Auto Workers (UAW) hat am Freitag ihren Streik an denselben Standorten fortgesetzt und nicht auf weitere Werke ausgeweitet, nachdem der Präsident der Gewerkschaft, Shawn Fain, von einem "transformativen Sieg" bei General Motors Co. gesprochen hatte. Der Automobilkonzern hatte zugestimmt, die Beschäftigten in seinen Batteriewerken für Elektrofahrzeuge in einen künftigen Tarifvertrag einzubeziehen.

INTEL

CEO Pat Gelsinger hat die Subventionen in Höhe von 10 Milliarden Euro für den Bau einer Chipfabrik in Magdeburg verteidigt. Intel konkurriere nicht mit anderen Unternehmen, sondern mit Nationen, so der Manager im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. China, Korea oder Taiwan hätten die Halbleiterbranche in den vergangenen Jahrzehnten massiv unterstützt. Die Subventionen seien daher notwendig, um konkurrenzfähig produzieren zu können.

LOCKHEED MARTIN

will sein laufendes Aktienrückkaufprogramm spürbar erhöhen. Zusätzlich sollen eigene Aktien im Wert von 6 Milliarden US-Dollar erworben werden, teilte das Unternehmen mit. Damit wird das Programm nahezu verdoppelt - das Volumen zum Rückkauf eigener Wertpapiere steigt auf 13 Milliarden Dollar.

WALT DISNEY

Der aktivistische Investor Nelson Peltz plant einen neuen Vorstoß für Sitze im Board von Disney, nachdem die Aktien des Unterhaltungskonzerns stark gefallen sind. Es wird erwartet, dass Trian Fund Management, einer der größten Disney-Investoren mit einem Anteil von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar, mehrere Sitze fordern wird - darunter auch einen für Peltz, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

