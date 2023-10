- Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, sieht keine Notwendigkeit für weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. "Wir befinden uns in einer restriktiven Situation - die Wirtschaft verlangsamt sich ganz klar - und viele Auswirkungen unserer Geldpolitik haben sich noch gar nicht gezeigt", sagte er bei einer Veranstaltung der American Bankers Association. Die Geldpolitik sei richtig, um die Inflation auf das Ziel der Fed von 2 Prozent zu drücken. Er fügte hinzu, obwohl sich die Wirtschaft verlangsame, sei nicht davon auszugehen, dass sie auf eine Rezession zusteuere.

- Nach Ansicht des Präsidenten der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, ist es zu früh, um von einer sanften Landung der US-Konjunktur zu sprechen. Der jüngste Anstieg der langfristigen Renditen am US-Anleihemarkt sei rätselhaft, sagte Kashkari. Eine Erklärung sei, dass die Anleger optimistisch seien, dass die Wirtschaft im nächsten Jahrzehnt stärker sein werde als erwartet. Eine andere mögliche Erklärung sei, dass die Anleger erwarteten, dass die US-Notenbank sehr aggressiv vorgehen werde, um die Inflation zu senken. Kashkari merkte an, dass die Inflationserwartungen nicht im Gleichschritt mit den höheren Renditen gestiegen sind.

IPO/BIRKENSTOCK

Der deutsche Schuhhersteller hat den Ausgabepreis für seinen in New York anstehenden Börsengang auf 46 US-Dollar je Aktie festgesetzt und reizt die Preisspanne damit nicht ganz aus. Der Ausgabepreis liegt etwas unter der Mitte der Preisspanne, weil die Anleger bei neuen Börsengängen weiterhin vorsichtig sind und der Markt für Freizeitschuhe umkämpft bleibt. Mit diesem Preis würde Birkenstock eine Bewertung von etwa 8,6 Milliarden Dollar erreichen. Zuvor hatten mit der Angelegenheit vertraute Personen gesagt, das Unternehmen und die Konsortialführer hätten sich für einen Preis in der Mitte der angestrebten Spanne entschieden, um angesichts der unruhigen Märkte auf Nummer sicher zu gehen. Die Erstnotiz der Birkenstock-Aktie ist für Mittwoch geplant.

GENERAL MOTORS CANADA

hat am Dienstag eine vorläufige Einigung mit der Gewerkschaft der kanadischen Automobilarbeiter (Unifor) erzielt und beendete damit einen 13-stündigen Streik. Die Vereinbarung mit einer Laufzeit von drei Jahren gilt für fast 4.300 Beschäftigte und beinhaltet Lohnerhöhungen von 20 bis 25 Prozent pro Stunde sowie eine Erhöhung der Beiträge von General Motors (GM) zu den beitragsorientierten Pensionsplänen des Unternehmens.

WALGREENS BOOTS ALLIANCE

ernennt Tim Wentworth zum neuen CEO und holt sich damit einen erfahrenen Industrie-Veteranen an die Spitze. Wentworth ist der ehemalige Chef von Express Scripts, einem Verwalter von Apothekendienstleistungen, der nun zur Cigna Group gehört.

