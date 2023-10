+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

NAHOSTKONFLIKT / UN

Brasilien hat für Freitag eine weitere Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum Krieg zwischen der Hamas und Israel angesetzt. Der brasilianische Außenminister Mauro Vieira unterbrach eine Asienreise, um bei dem Treffen des höchsten UN-Gremiums in New York "die Situation im Gazastreifen anzusprechen", wie sein Ministerium am Donnerstag mitteilte. Brasilien, das derzeit den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat hat, hatte bereits kurz nach Beginn des Großangriffs der radikalislamischen Hamas auf Israel eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Bei dem Treffen am Sonntag verurteilten zahlreiche Mitglieder des UN-Sicherheitsrats den massiven Angriff der Palästinenserorganisation auf Israel. Die Reaktion erfolgte jedoch nicht einstimmig, wie der US-Botschafter bei der UNO, Robert Wood, nach der Sitzung betonte.

MASCHINENBAUAUFTRÄGE JAPAN

Die Aufträge im japanischen Maschinenbau gingen im August in der Kernrate um 7,7 Prozent zum Vorjahr zurück. Im Vergleich zum Vormonat wurde ein Rückgang um 0,5 Prozent verzeichnet, während Volkswirte einen Anstieg um 0,3 Prozent prognostiziert hatten.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche sehr stark um 12,9 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 3,6 Millionen Barrel nach plus 3,9 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,9 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,4 Millionen Barrel.

FORD

Die US-Autogewerkschaft UAW hat im laufenden Tarifstreit den Druck erhöht und überraschend die Mitarbeiter des größten Ford-Werks in Kentucky zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Wie die United Auto Workers (UAW) mitteilte, wurde zu einem Ausstand im Ford-Werk in Louisville aufgerufen. Rund 8.700 Gewerkschaftsmitglieder hätten die Arbeit niedergelegt.

GOLDMAN SACHS

verkauft den Spezialkreditgeber GreenSky an eine Gruppe von Investoren, was Marktkenner als wichtigen Schritt in einem kostspieligen Rückzug der Bank von ihren großen Ambitionen sehen, die Massen zu bedienen. Goldman hatte GreenSky erst vergangenes Jahr für rund 1,7 Milliarden Dollar gekauft und verkauft nun zu einem Bruchteil davon. Die Bank gab zwar den Kaufpreis nicht bekannt, aber mit der Angelegenheit vertraute Personen sagen, dass er sich in der Größenordnung von 500 Millionen Dollar bewege.

KONTRON

will nach eigenen Angaben Bsquare, einen Spezialisten für die Entwicklung und den Einsatz von Softwaretechnologien für Hersteller und Betreiber vernetzter Geräte, übernehmen. Dazu wird Kontron ein Übernahmeangebot für alle ausstehenden Bsquare-Aktien zu einem Kaufpreis von 1,90 US-Dollar pro Stammaktie starten. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 62 Prozent auf den nachlaufenden 52-Wochen-Volumen gewichteten durchschnittlichen Schlusspreis der Bsquare-Aktie am 10. Oktober.

MICROSOFT

Die US-Steuerbehörde (IRS) fordert vom Softwarekonzern Microsoft nach Angaben des Unternehmens Steuerschulden in Höhe von 29 Milliarden Dollar. Der geforderte Betrag enthalte laut IRS in den Jahren 2004 bis 2013 nicht bezahlte Steuern sowie Zinsen und Strafgebühren, teilte Microsoft mit. Der Konzern will die Forderung über die Berufungsstelle der Behörde anfechten.

October 12, 2023 01:37 ET (05:37 GMT)