Die Ölpreise legten nach zuletzt drei Tagen mit Abgaben zu. Die Preise für die Sorten WTI und Brent stiegen um jeweils 2,5 Prozent. Das Risiko weiterer Auswirkungen des Krieges zwischen Israel und der Hamas hielten die Preise weiter hoch, hieß es von Marktteilnehmern. Gestützt habe aber auch der schwache Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.986,85 1.985,01 +0,1% +1,84 +8,9%

Silber (Spot) 22,67 22,73 -0,2% -0,05 -5,4%

Platin (Spot) 927,43 924,90 +0,3% +2,53 -13,2%

Kupfer-Future 3,69 3,67 +0,5% +0,02 -3,1%

Der Goldpreis zeigte sich mit einem leichten Plus - gestützt vor allem von gefallenen Marktzinsen und dem nachgebenden Dollar.

POLITIK USA / ISRAEL

Das von den Republikanern dominierte US-Repräsentantenhaus hat für neue Hilfen in Höhe von 14,3 Milliarden Dollar (13,5 Milliarden Euro) für Israel im Krieg gegen die radikalislamische Hamas gestimmt. Allerdings hat der Gesetzestext wegen darin fehlender Ukraine-Hilfen und fehlender humanitärer Hilfen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen keine Chance, den von den Demokraten von Präsident Joe Biden kontrollierten Senat zu passieren.

KONJUNKTUR CHINA

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 50,4 (September: 50,2) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

BOOKING

Der Nettogewinn stieg im dritten Quartal per Ende September um gut die Hälfte zum Vorjahreszeitraum auf 2,5 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 72,32 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 67,78 Dollar gerechnet. Der Umsatz stieg um 21 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar.

FTX

Der unter anderem wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagte ehemalige Kryptounternehmer Sam Bankman-Fried ist von einem New Yorker Gericht in allen sieben Anklagepunkten für schuldig befunden worden. Das Urteil fiel am Donnerstag nach fünfwöchigen Verhandlungen. Bankman-Fried drohen nun bis zu 110 Jahre Gefängnis. Das Strafmaß soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden. Der Gründer der Pleite gegangenen Kryptowährungsplattform FTX soll in großem Umfang Kundengelder veruntreut haben.

EXPEDIA

hat bei der Vorstellung von unerwartet guten Quartalsergebnissen ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 5 Milliarden Dollar angekündigt. Für das dritte Quartal meldete Expedia einen Umsatz von 3,93 Milliarden US-Dollar, 9 Prozent mehr als vor einem Jahr und etwas mehr als die Konsensprognose der Analysten von 3,86 Milliarden Dollar. Der Gewinn auf bereinigter Basis betrug 5,41 Dollar pro Aktie, ein Plus von 33 Prozent zum Vorjahr. Der Markt hatte nur mit 4,99 Dollar pro Aktie gerechnet.

