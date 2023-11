Im teils gewaltsamen Streit um höhere Löhne in der Textilbranche in Bangladesch sind am Samstag 150 Fabriken auf unbestimmte Zeit geschlossen worden. Sie befinden sich in den wichtigen Industriestädte Ashulia und Gazipur nördlich der Hauptstadt Dhaka. Die Hersteller fürchten demnach zum Beginn der neuen Arbeitswoche in dem südasiatischen Land weitere Streiks.

Der US-Konzern ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Informationen seien aus seinen Systemen von einem "kriminellen Ransomware-Akteur" online gestellt. Das Unternehmen teilte mit, dass es kürzlich einen Cybersicherheitsvorfall in seinem Ersatzteil- und Vertriebsgeschäft gegeben habe.

November 13, 2023 01:45 ET (06:45 GMT)