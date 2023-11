Bei der Sitzung der US-Notenbank am 31. Oktober und 1. November ist waren die Notenbanker nicht bereit, die Zinserhöhungen für beendet zu erklären. Das Protokoll der Sitzung deutet jedoch darauf hin, dass sie die aktuellen Zinssätze zumindest für den Rest des Jahres beibehalten könnten. "Alle Teilnehmer waren sich einig, dass der Ausschuss in der Position war, vorsichtig vorzugehen", heißt es. Die Teilnehmer gingen davon aus, dass die in den kommenden Monaten eintreffenden Daten zeigen würden, inwieweit der Inflationsrückgang vor dem Hintergrund höherer Kreditkosten anhalte.

BINANCE

Die weltgrößte Kryptowährungsbörse Binance muss in den USA eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 4,3 Milliarden Dollar zahlen. CEO Changpeng Zhao werde zurücktreten und sich schuldig bekennen, gegen strafrechtliche Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche in den USA verstoßen zu haben, sagten informierte Personen. Dies sei Teil eines Vergleichs, der den Fortbestand des Unternehmens sichern könnte.

HP

Der Umsatz ist im vierten Qartal um 6,5 Prozent auf 13,8 Milliarden Dollar gesunken und entsprach damit den Analystenerwartungen. HP verdiente 974 Millionen Dollar nach einem Verlust von 23 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 0,90 Dollar, was im Rahmen der Analystenerwartungen lag. HP selbst hatte 0,85 bis 0,97 Dollar in Aussicht gestellt. Im laufenden ersten Quartal erwartet HP einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,76 bis 0,86 Dollar. Analysten rechnen mit einem Ergebnis am oberen Ende der Spanne. Für das laufende Jahr stellt HP weiterhin einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,25 bis 3,65 Dollar in Aussicht. Der PC-Markt dürfte 2024 wieder wachsen, sagte CEO Enrique Lores.

STARBUCKS

Im Streit um Bezahlung und Arbeitsbedingungen erhöhen die Arbeitnehmervertreter offenbar den Druck. Die Gruppierung Strategic Organizing Center, zu der die mit einem kleinen Anteil an Starbucks beteiligte Gewerkschaft Service Employees International Union (SEIU) gehört, habe drei Kandidaten für das Board von Starbucks nominiert, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

