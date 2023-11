Im Gazastreifen ist eine viertägige Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel in Kraft getreten. Die Feuerpause trat am Freitag um 07.00 Uhr (Ortszeit; 06.00 Uhr MEZ) offiziell in Kraft. Während der Feuerpause sollen insgesamt 50 Geiseln sowie 150 palästinensische Gefangene freigelassen werden - die ersten Geiseln, 13 Frauen und Kinder, sollen gegen 16.00 Uhr (Ortszeit; 15.00 Uhr MEZ) freikommen.

KONJUNKTUR JAPAN

*Japan/Kernverbraucherpreise Okt +2,9% (PROG: +3,0%) gg Vj

*Japan/Verbraucherpreise Okt +3,3% gg Vj

*Japan/Verbraucherpreise Okt +0,7% gg Vm

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2023 01:41 ET (06:41 GMT)