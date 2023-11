ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,31 77,86 +0,6% +0,45 +2,0%

Brent/ICE 83,58 83,1 +0,6% +0,48 +2,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit den Ölpreisen ging es erneut nach oben, um bis zu 1,8 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen als Treiber zum einen auf einen Sturm in der Schwarzmeerregion, der Schäden an russischen und kasachischen Ölanlagen verursacht hatte; vor allem aber auf das Treffen der Opec+ am Donnerstag. Dort könnte man sich auf weitere Förderkürzungen um bis zu 1 Million Barrel am Tag einigen, sagten Delegierte im Vorfeld. Sicher sei dies aber nicht, zumal es innerhalb der Opec beträchtlichen Widerstand gebe. Eine Weiterführung der bisherigen Fördersenkungen sei somit das wahrscheinlichste Szenario.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.044,40 2.044,33 +0,0% +0,08 +12,1%

Silber (Spot) 25,09 25,08 +0,1% +0,02 +4,7%

Platin (Spot) 938,20 935,68 +0,3% +2,53 -12,2%

Kupfer-Future 3,81 3,79 +0,6% +0,02 -0,0%

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK JAPAN

Die Bank of Japan muss ihre geldpolitische Lockerung nach Ansicht von BoJ-Ratsmitglied Toyoaki Nakamura noch eine Weile fortsetzen. Er sei immer noch nicht zuversichtlich, dass das Land eine nachhaltige Inflation von 2 Prozent erreichen könne, die durch ein Lohnwachstum gestützt werde, sagte Nakamura in einer Rede.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die südkoreanische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet beibehalten, aber ihre Inflationsprognosen für dieses und nächstes Jahr angehoben. Die koreanische Zentralbank hat bei ihrer letzten Zinsentscheidung in diesem Jahr den Leitzins bei 3,50 Prozent belassen. Alle 19 von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten keine Zinsänderung vorausgesagt, wobei einige davon ausgingen, dass die Zinssätze ab 2024 gesenkt würden, um die wirtschaftliche Erholung des Landes zu unterstützen.

OPEC+

erwägt weitere Förderkürzungen. Diese könnten sich auf bis zu 1 Million Barrel am Tag belaufen, sagten Delegierte vor dem Treffen am Donnerstag. Ein Deal für weitere Kürzungen sei nicht sicher und könnte innerhalb der Opec auf beträchtlichen Widerstand stoßen. Eine Weiterführung der bisherigen Fördersenkungen sei das wahrscheinlichste Szenario, so die Delegierten.

OPENAI

Der neue Verwaltungsrat des ChatGPT-Entwicklers hat offiziell seine Arbeit aufgenommen und angekündigt, dem Partner Microsoft eine Beobachterrolle einzuräumen. Damit endet ein dramatisches Kapitel für das Startup-Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz, während eine neue Phase schwieriger Entscheidungen beginnt.

