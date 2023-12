METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.025,64 2.019,35 +0,3% +6,29 +11,1%

Silber (Spot) 24,25 24,18 +0,3% +0,07 +1,2%

Platin (Spot) 904,28 903,50 +0,1% +0,78 -15,3%

Kupfer-Future 3,80 3,77 +0,6% +0,02 -0,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab vom jüngst erreichten Rekordhoch erneut nach, der Preis für die Feinunze fiel um 0,5 Prozent auf 2.019 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

AUSTRALIEN - Konjunktur

Das australische BIP ist im dritten Quartal im Jahresvergleich um 2,1 Prozent gestiegen, stärker als mit 1,7 Prozent erwartet.

JAPAN - Geldpolitik

Die Bank of Japan kann nach Ansicht von Vizegouverneur Ryozo Himino einen reibungslosen Ausstieg aus der geldpolitischen Lockerung vollziehen, sobald eine nachhaltige Inflation von 2 Prozent erreicht ist, muss die Geldpolitik vorerst aber locker halten.

USA/RUSSLAND

Die russische Regierung hat nach Angaben des US-Außenministeriums einen Vorschlag zur Freilassung des Journalisten Evan Gershkovich und des früheren Soldaten Paul Whelan abgelehnt. Washington habe in den vergangenen Wochen mehrere Angebote gemacht, darunter ein "substanzielles", sagte US-Außenministeriumssprecher Matthew Millern. Er machte auf Nachfrage keine Angaben dazu, ob Washington einen Gefangenenaustausch angeboten habe.

USA - Unterhaltungssektor

Nach monatelangem Kampf um bessere Löhne und sicherere Arbeitsbedingungen haben die Schauspieler in Hollywood mit großer Mehrheit einer Vereinbarung mit den Studios zugestimmt und damit ihren Streik endgültig beendet.

MASTERCARD

erhöht die Quartalsdividende auf 66 von 57 Cent. Zudem hat die Konzernführung ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 11 Milliarden US-Dollar genehmigt. Das neue Programm soll mit dem Abschluss der laufenden Rückkäufe über 9 Milliarden Dollar wirksam werden. Davon stehen noch 3,5 Milliarden Dollar aus.

RIO TINTO

will massiv in den Eisenerzabbau in Westafrika investieren, konkret rund 6,2 Milliarden Dollar für die Entwicklung der Mine Simandou in Guinea. Dazu zählt auch die Hafen- und Eisenbahn-Infrastruktur für den Export des Rohstoffs. Rio Tinto besitzt die Rechte zur Entwicklung der südlichen Hälfte des Vorkommens in Zusammenarbeit mit der Regierung Guineas und einem von der Aluminium Corp of China angeführten chinesischen Konsortium.

