METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.974,04 1.979,54 -0,3% -5,50 +8,2%

Silber (Spot) 22,64 22,76 -0,5% -0,12 -5,5%

Platin (Spot) 930,75 933,50 -0,3% -2,75 -12,9%

Kupfer-Future 3,78 3,78 -0,2% -0,01 -1,0%

Der Goldpreis konnte sich von den jüngsten Verlusten nicht erholen, sondern gab minimal ab.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

TANKAN-BERICHT JAPAN

Die Stimmung unter den großen japanischen Großunternehmen hat sich erneut verbessert und den höchsten Stand seit März 2022 erreicht. Wie aus der vierteljährlich veröffentlichten Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan hervorgeht, stieg der Hauptindex für die Stimmung unter den großen Produzenten in den drei Monaten bis Dezember auf plus 12 Punkte von plus 9 Punkten im September. Ökonomen hatten mit einem Wert von plus 10 Punkten gerechnet. Der Index gibt den Prozentsatz der Unternehmen an, die die Geschäftslage als günstig bezeichnen, abzüglich derjenigen, die die Lage als ungünstig einstufen. Große Hersteller erwarten, dass ihre aktuellen Gewinne in dem im März 2024 endenden Geschäftsjahr um 2,4 Prozent steigen werden. Im vorangegangenen Geschäftsjahr stiegen ihre Gewinne um 11,7 Prozent.

KONJUNKTUR USA

Die USA dürften nach Ansicht von US-Finanzministerin Janet Yellen die Inflation ohne eine tiefgreifende wirtschaftliche Verlangsamung zähmen. Sie sprach von einer "sanften Landung". "Eine sanfte Landung bedeutet, dass die US-Wirtschaft weiter wächst, der Arbeitsmarkt stark bleibt und die Inflation sinkt", sagte Yellen bei einer Veranstaltung des Wall Street Journal. "Ich glaube, das ist der Weg, auf dem wir uns befinden."

WIRTSCHAFTSPOLITIK ARGENTINIEN

Die Regierung des neuen argentinischen Präsidenten Javier Milei wertet die Landeswährung Peso um mehr als 50 Prozent ab. Wirtschaftsminister Luis Caputo sagte am Dienstag in einer Fernsehansprache, der offizielle Wechselkurs werde 800 Peso pro US-Dollar betragen. Zuletzt hatte es für einen Dollar 391 Peso gegeben. Die Abwertung der Landeswährung werde dem produktiven Sektor "angemessene Anreize" geben, die Produktion hochzufahren, sagte der Wirtschaftsminister. Caputo kündigte auch eine Kürzung der Subventionen für Energie und Verkehr an.

FUJITSU

verkauft einen Mehrheitsanteil von 50,03 Prozent ihrer Chiptochter Shinko Electric Industries für insgesamt rund 4,7 Milliarden US-Dollar an ein staatliches Investorenkonsortium unter Führung von JIC Capital. JIC Capital ist vollständig im Besitz der staatlichen Japan Investment Corp.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2023 01:35 ET (06:35 GMT)