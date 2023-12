+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

NAHOST-KONFLIKT

- Die US-Armee hat nach eigenen Angaben mehrere von der Huthi-Miliz im Jemen abgefeuerte Drohnen und Raketen über dem Roten Meer abgeschossen. Insgesamt seien binnen zehn Stunden zwölf Drohnen und fünf Raketen abgefangen worden, teilte das US-Zentralkommando Centcom am Dienstag mit. Es seien keine Verletzten oder Schäden an Schiffen in dem Gebiet gemeldet worden. Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz hatte zuvor erklärt, sie habe ein Handelsschiff im Roten Meer attackiert und eine Reihe von Drohnen "gegen militärische Ziele" in Südisrael eingesetzt.

- Nach einer Attacke auf einen Stützpunkt im Irak mit drei verletzten US-Soldaten haben die USA in dem Land pro-iranische Milizen angegriffen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin erklärte am Montag (Ortszeit), die US-Streitkräfte hätten "notwendige und angemessene" Angriffe auf drei Einrichtungen ausgeführt, die von der paramilitärischen Kataeb Hisbollah und der Miliz nahestehenden Gruppen genutzt worden seien.

INNENPOLITIK NORDKOREA

In Anwesenheit von Machthaber Kim Jong Un hat die in Nordkorea herrschende Arbeiterpartei ein wichtiges Jahresendtreffen begonnen. Kim bezeichnete 2023 bei der Plenarsitzung des Zentralkomitees der nordkoreanischen Arbeiterpartei als Jahr des "großen Wandels", wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch berichtete. Nordkorea habe "in allen Bereichen des sozialistischen Aufbaus und der Stärkung der nationalen Kraft" große "Siege" erzielt. Kim nutzt seit einigen Jahren die Plenarsitzungen des Zentralkomitees der Arbeiterpartei anstelle der einst traditionellen Neujahrsansprachen, um seine Politik in Bereichen wie Sicherheit, Diplomatie und Wirtschaft darzulegen.

ATOMSTREIT IRAN

Der Iran hat nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) seit November wieder deutlich mehr Uran angereichert. Wie die IAEA am Dienstag erklärte, erhöhte das Land seine monatliche Produktion von zu 60 Prozent angereichertem Uran seit November auf eine Menge von neun Kilogramm pro Monat - nachdem es die Produktion zuvor seit Juni auf monatlich drei Kilogramm zurückgefahren habe.

KONJUNKTUR USA

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im November verbessert. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) stieg auf einen Stand von plus 0,03, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Oktober wurde der Indexstand auf minus 0,66 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von minus 0,49 genannt worden war. Der aussagekräftigere gleitende Dreimonatsdurchschnitt verbesserte sich und notierte im November bei minus 0,20. Für den Oktober wurde ein revidierter Wert von minus 0,26 ausgewiesen, nachdem zuvor ein Stand von minus 0,22 gemeldet worden war.

ASTRAZENECA

baut das Geschäft mi Zelltherapien mit einem Milliardenzukauf aus. Wie der Konzern mitteilte, wird Gracell Biotechnologies für einen Gesamtwert von 1,2 Milliarden US-Dollar übernommen.

APPLE

Mehrere Modelle der Smartwatch des Technologiekonzerns Apple dürfen seit Dienstag wegen eines Patentstreits nicht mehr in die USA importiert werden. Wie das Büro von US-Präsident Joe Biden mitteilte, soll eine entsprechende Entscheidung der US-Außenhandelskommission (ITC) vom Oktober nicht rückgängig gemacht werden. Apple hatte bereits in der vergangenen Woche einen Verkaufsstopp der Apple-Watch-Modelle aus den Reihen Series 9 und Ultra 2 bekanntgegeben.

BRISTOL MYERS SQUIBB

übernimmt die radiopharmazeutische Therapeutikgesellschaft RayzeBio, die Transaktion hat einen Wert von 4,1 Milliarden US-Dollar.

CUMMINS

muss wegen Abgasbetrugs eine Rekordstrafe von 1,7 Milliarden Dollar zahlen. Damit räumt der Motorenbauer den Vorwurf aus, in Hunderttausenden von Motoren sogenannte Abschalteinrichtungen eingebaut zu haben, die Sensoren zur Emissionskontrolle umgingen und damit gegen das Gesetz zur Luftreinhaltung verstießen, wie das Justizministerium mitteilte.

FEDEX

hat ein beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm von 1 Milliarde US-Dollar angekündigt. Die Vereinbarung entspricht etwa 1,6 Prozent der Marktkapitalisierung von 61,98 Milliarden Dollar vom Freitag. Die Rückkäufe sollen bis spätestens 29. Februar abgeschlossen sein.

TESLA

hat einen weiteren Rückruf von 120.423 Fahrzeugen bekannt gegeben, da sich die Türen der Fahrzeuge bei einem Unfall entriegeln können. Der Rückruf umfasse bestimmte 2021 bis 2023 gefertigte Fahrzeuge der Modelle S und X.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 27, 2023 01:47 ET (06:47 GMT)