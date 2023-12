Singapur verhängt gegen die Credit Suisse eine Strafe in Höhe von 3,9 Millionen Singapur-Dollar (umgerechnet 2,7 Millionen Euro). Die inzwischen zur UBS gehörende Bank habe es versäumt, Fehlverhalten ihrer Kundenberater zu verhindern oder aufzudecken. Bankangestellte der Credit Suisse in Singapur hatten Kunden ungenaue oder unvollständige Nachhandelsinformationen zur Verfügung gestellt, was dazu führte, dass den Kunden bei 39 außerbörslichen Anleihetransaktionen Spreads über den bilateral vereinbarten Sätzen in Rechnung gestellt wurden, wie die Monetary Authority of Singapore (MAS) mitteilte.

December 28, 2023 01:42 ET (06:42 GMT)