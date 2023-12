Aus Protest gegen die radikalen Wirtschaftsreformen des neuen Präsidenten Javier Milei hat Argentiniens größte Gewerkschaft zu einem Generalstreik aufgerufen. Der Streik soll am 24. Januar stattfinden, wie der Gewerkschaftsbund CGT am Donnerstag mitteilte. Gewerkschaftschef Héctor Daer kündigte zudem eine Protestkundgebung vor dem argentinischen Parlament während der Debatte über Mileis erste Gesetzentwürfe an.

ALPHABET

Die Tochter Google hat einem Agenturbericht zufolge eine Klage wegen Datensicherheit beigelegt. Wie Reuters berichtet, hat Google in einen Vergleich eingewilligt. Die Kläger warfen dem Unternehmen vor, heimlich die Suchaktivitäten von Nutzern verfolgt zu haben, die annahmen, die Suchmaschine im Privatmodus zu nutzen. Sie hatten laut Bericht mindestens 5 Milliarden US-Dollar gefordert. Die Bedingungen der Einigung wurden nicht veröffentlicht. Die Anwälte wollen laut Bericht bis zum 24. Februar eine formelle Einigung vorlegen, die dann vom Gericht genehmigt werden muss.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2023 01:35 ET (06:35 GMT)