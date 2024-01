METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.019,65 2.028,35 -0,4% -8,70 -2,1%

Silber (Spot) 22,70 23,03 -1,4% -0,33 -4,5%

Platin (Spot) 895,30 899,50 -0,5% -4,20 -9,8%

Kupfer-Future 3,75 3,77 -0,5% -0,02 -3,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der festere Dollar und die steigenden Zinsen lasteten schwer auf dem Goldpreis, der um 1,3 Prozent bzw. knapp 30 Dollar nachgab auf 2.028 je Feinunze.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

CHINA

Chinas Bevölkerung ist 2023 das zweite Jahr in Folge geschrumpft - und der Rückgang der Einwohnerzahl hat sich beschleunigt. Laut der Statistikbehörde lebten Ende vergangenen Jahres knapp 1,41 Milliarden Menschen in China, gut zwei Millionen weniger als Ende 2022.

APPLE/EPIC

Das Oberste Gericht der USA hat den Versuch von Apple abgeschmettert, gegen eine Entscheidung in einem Kartellverfahren über seinen App Store in Berufung zu gehen. Apple und der "Fortnite"-Entwickler Epic Games hatten im vergangenen Jahr unabhängig voneinander den US Supreme Court angerufen, sich in ihren Rechtsstreit einzuschalten. Die Ablehnung hat das Potenzial, Apples äußerst lukratives App-Store-Geschäft zu beschneiden, das Drittentwickler dazu zwingt, Apples Zahlungssystem für Käufe zu nutzen, die für jede App in seinem Ökosystem getätigt werden.

BERKSHIRE HATHAWAY/PILOT TRAVEL CENTRES

Die Familie Haslam verkauft ihre restlichen 20 Prozent an Pilot Travel Centres, dem führenden Betreiber von Autohöfen in den USA, an Berkshire Hathaway. Konditionen des Verkaufs wurden nicht genannt. Basierend auf der Bewertung dieser Rest-Beteiligung durch Berkshire vor einem Jahr könnte der Verkauf etwa 3 Milliarden Dollar einbringen.

SPIRIT AIRLINES/JETBLUE

Ein US-Bundesrichter hat die Übernahme von Spirit Airlines durch Jetblue Airways blockiert. Der Richter stimmte demnach mit der Einschätzung des US-Justizministeriums überein, dass durch den 3,8 Milliarden Dollar schweren Deal mit Spirit ein wichtiger Billigkonkurrent vom Markt verschwinden würde.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2024 01:59 ET (06:59 GMT)