+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

JAPAN - Arbeitsmarkt

Die japanische Arbetslosenquote lag im Dezember bei 2,4 Prozent, einen Tick unter der Erwartung von 2,5 Prozent.

NORDKOREA

hat nach Angaben Südkoreas bei einem erneuten Raketentest mehrere Marschflugkörper abgefeuert. Nordkorea hat zuletzt eine ganze Reihe von Raketentests vorgenommen. Erst am Sonntag wurden nach Angaben der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA zwei strategische Marschflugkörper vom Typ Pulhwasal-3-31 von einem U-Boot aus abgefeuert.

USA/IRAN

Ungeachtet der von Präsident Joe Biden angekündigten Vergeltung nach dem Tod von drei US-Soldaten bei einem Drohnenangriff in Jordanien will das Weiße Haus nach eigenen Angaben keinen Krieg mit dem Iran. Nach dem Angriff auf die Soldaten, für den Washington pro-iranische Gruppen verantwortlich macht, werde es aber eine "Antwort" geben, sagte am Montag der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby.

GENERAL MOTORS

hat seine Quartalsdividende um 33 Prozent erhöht und damit Pläne zur Steigerung der Aktionärsrendite umgesetzt. Der Autohersteller steigert seine Ausschüttung nach eigenen Angaben von zuletzt 9 auf 12 Cent pro Aktie. Im November war ein solcher Schritt für 2024 angekündigt worden.

NEURALINK

Das Start-up-Unternehmen von Technologiemilliardär Elon Musk hat erstmals seit seiner Gründung einem Patienten ein Gehirnimplantat eingesetzt. Erste Ergebnisse zur neuronalen Aktivität seien "vielversprechend".

===

