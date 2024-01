METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.033,92 2.036,85 -0,1% -2,93 -1,4%

Silber (Spot) 23,06 23,23 -0,7% -0,17 -3,0%

Platin (Spot) 922,60 925,50 -0,3% -2,90 -7,0%

Kupfer-Future 3,89 3,91 -0,5% -0,02 +0,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

AUSTRALIEN - Inflation

Die Verbraucherpreise sind im vierten Quartal auf Jahresbasis um 4,1 Prozent gestiegen. Erwartet wurde ein Anstieg von 4,3 Prozent.

JAPAN - Konjunktur

Die Industrieproduktion ist im Dezember im Monatsvergleich um 1,8 Prozent gestiegen, schwächer als mit 2,4 Prozent geschätzt. Der Einzelhandeösumsatz lag im Dezember derweil 2,1 Prozent über dem Vorjahresniveau.

PHILIPPINEN - Konjunktur

Das BIP ist im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 5,6 Prozent gestiegen, stärker als mit 5,4 Prozent im Vorfeld geschätzt.

ALPHABET

Google hat während der Weihnachtseinkaufssaison die Umsätze deutlich gesteigert. Die Muttergesellschaft Alphabet verbuchte im vierten Quartal einen Umsatz von 86,3 Milliarden Dollar - ein Anstieg von mehr als 13 Prozent. Zum vierten Mal in Folge beschleunigte sich das Wachstum. Die Werbeumsätze stiegen um 11 Prozent auf 65,5 Milliarden. Das Wachstum im Cloud-Computing-Geschäft betriug 26 Prozent und erholte sich damit etwas von einem enttäuschenden dritten Quartal. Im Gesamtjahr steigerte Alphabet den Umsatz um 8,7 Prozent auf 307,4 Milliarden -Dollar. Der Betriebsgewinn stieg um 13 Prozent auf 84,3 Milliarden.

AMD

hat im vierten Quartal von einer starken Nachfrage nach Chips für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) profitiert und mehr verdient als erwartet. Der Ausblick lag allerdings unter den Prognosen der Analysten. Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 6,2 Milliarden Dollar. Das war etwas mehr als von Analysten erwartet. Der Nettogewinn legte auf 667 von 21 Millionen Dollar zu. Je Aktie verdiente AMD bereinigt um Sonderposten 77 Cent. Analysten hatten 25 Cent prognostiziert. Im laufenden Jahr rechnet AMD mit einem Umsatz von 5,4 Milliarden Dollar. Der Analystenkonsens steht bei Factset derzeit bei 5,7 Milliarden Dollar.

PAYPAL

streicht rund 9 Prozent seiner Jobs und damit knapp 2.500 Arbeitsplätze.

SAMSUNG ELECTRONICS

hat im vergangenen Jahr trotz einer leichten Erholung des Speicherchipgeschäfts das schwächste Ergebnis seit mehr als einem Jahrzehnt eingefahren. Allein im vierten Quartal brach der Gewinn zum Vorjahr um fast drei Viertel ein. Samsung Electronics verdiente im Zeitraum von Oktober bis Dezember umgerechnet 4,4 Milliarden Euro. Operativ sackte der Gewinn um 35 Prozent ab. Dies entsprach dem vorläufigen Wert, den Samsung bereits Anfang Januar berichtet hatte.

STARBUCKS

hat im ersten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn gesteigert, dabei aber die Markterwartungen verfehlt. Die Kaffeehauskette will mit Gegenmaßnahmen das schwächere Wachstum im US-Markt und China wieder ankurbeln. Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 9,4 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 9,6 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn stieg um etwa 20 Prozent auf rund 1 Milliarde Dollar. Je Aktie betrug der bereinigte Gewinn 90 Cent, Analysten hatten mit 93 Cent gerechnet.

TESLA

Ein US-Gericht hat das milliardenschwere Gehaltspaket von Tesla-Chef Elon Musk bei dem Elektroautopionier für ungültig erklärt und gab damit einem Tesla-Aktionär Recht.

UNIVERSAL

hat angekündigt, Songs seiner Künstler von der Onlineplattform Tiktok entfernen zu lassen. In einem offenen Brief erhob Universal schwere Vorwürfe gegen Tiktok. Der Erfolg des Tochterunternehmens des chinesischen Internetriesen Bytedance als eine der größten Online-Plattformen der Welt fuße "zum großen Teil auf der Musik, die von unseren Künstlern und Songwritern erschaffen wurde", erklärte Universal. Tiktok wolle dabei Künstlern nur einen "Bruchteil" dessen zahlen, was andere vergleichbare Online-Plattformen zahlten.

WALMART

hat einen Aktiensplit im Verhältnis 1:3 angekündigt, um die Aktien für seine Mitarbeiter erschwinglicher zu machen. Die im Rahmen des Splits ausgegebenen Aktien werden nach Börsenschluss am 23. Februar zugeteilt, und die Aktien werden 26. Februar Split-bereinigt gehandelt.

