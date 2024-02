Die Reformpläne von Argentiniens ultraliberalem Präsidenten Javier Milei für eine Deregulierung der Wirtschaft haben im Parlament einen Rückschlag erlitten. Das Abgeordnetenhaus stimmte dafür, das Reformvorhaben vom Plenum zurück in die Ausschüsse zu schicken. Mileis Partei La Libertad Avanza selbst hatte den entsprechenden Antrag angesichts fehlender Unterstützung der anderen Parteien gestellt - kurz bevor Abstimmungen zu umstrittenen Privatisierungen anstanden.

FORD

Kostensenkungen und ein starkes Truck-Geschäft sollen den Gewinn von Ford im laufenden Jahr anschieben. Der Autobauer gab einen positiven Ausblick für das Gesamtjahr 2024. Im vierten Quartal 2023 verbuchte Ford wegen eines Einmaleffekts einen Verlust, übertraf aber die Erwartungen der Analysten. Im Schlussquartal lag der Verlust bei 500 Millionen US-Dollar nach einem Gewinn von 1,3 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

AMGEN

ist mit Hilfe der übernommenen Horizon Therapeutics gewachsen. Das US-Biotechunternehmen verzeichnete im vierten Quartal einen Umsatzanstieg von 6,84 auf 8,2 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 8,13 Milliarden Dollar gerechnet. Amgen erklärte, Horizon Therapeutics sei im Ergebnis mit Einnahmen von 954 Millionen Dollar für den Zeitraum vom 6. Oktober bis 31. Dezember enthalten. Amgen verbuchte einen Nettogewinn von 767 Millionen US-Dollar oder 1,42 Dollar pro Aktie - ein Rückgang gegenüber 1,62 Milliarden Dollar oder 3 Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn belief sich auf 4,71 Dollar pro Aktie und lag damit über den Markterwartungen von 4,59 Dollar pro Aktie.

WOODSIDE / SANTOS

Die erhoffte Großfusion im australischen Gassektor bleibt aus: Woodside Energy und Santos haben ihre Gespräche über einen Zusammenschluss, aus dem ein Gasproduzent im Wert von rund 57 Milliarden US-Dollar hervorgegangen wäre, nach zwei Monaten abgebrochen.

BOEING

In der Boeing 737 MAX 9 der US-Fluggesellschaft Alaska Airlines, die wegen eines herausgerissenen Kabinenwandteils notlanden musste, waren laut der US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB nötige Befestigungsteile nicht vorhanden. Einer am Dienstag veröffentlichten vorläufigen Untersuchung der NTSB zufolge fehlten in dem betroffenen Flugzeugteil vier Bolzen.

February 07, 2024 02:05 ET (07:05 GMT)