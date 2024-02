Bei der Sitzung der US-Notenbank am 30. und 31. Januar haben mehrere Währungshüter ihre Sorge über zu schnelle Zinssenkungen zum Ausdruck gebracht. "Die meisten Teilnehmer wiesen auf die Risiken hin, die Geldpolitik zu schnell zu lockern", heißt es in dem Protokoll der Sitzung. Nur zwei Vertreter wiesen auf die Risiken hin, die mit einer zu langen Beibehaltung einer übermäßig restriktiven Politik einhergingen.

BOEING

Der Leiter des Werks, in dem das Flugzeug von Alaska Airlines gebaut wurde, das im vergangenen Monat während des Fluges eine Tür verloren hatte, verlässt das Unternehmen im Rahmen einer umfassenden Umstrukturierung der Führungsebene. Ed Clark, General Manager des 737-Programms und des Werks in Renton, wird von Katie Ringgold abgelöst, die bislang für die Auslieferung von 737-Maschinen an Kunden zuständig ist.

CHORD ENERGY / ENERPLUS

Die beiden Öl- und Gasproduzenten wollen sich in einem 11-Milliarden-Dollar-Deal zusammenschließen. Wie die Unternehmen mitteilten, soll die Transaktion zu 90 Prozent in Aktien und zu 10 Prozent in bar abgewickelt werden. Die Chord-Aktionäre würden etwa zwei Drittel des fusionierten Unternehmens kontrollieren, während die Enerplus-Aktionäre den Rest kontrollieren würden.

LENOVO

hat zum ersten Mal seit 2022 wieder einen Umsatzanstieg verzeichnet und damit eine Serie von fünf Quartalen mit Rückgängen beendet, in denen der weltgrößte PC-Hersteller mit einem Rückgang der Nachfrage nach Personal Computern kämpfte. Der Umsatz der Monate Oktober bis Dezember stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent auf 15,72 Milliarden US-Dollar.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2024 01:33 ET (06:33 GMT)