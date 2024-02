will eigene Aktien für 1 Milliarde US-Dollar zurückkaufen. Zudem kündigte die Bank höhere Einnahmen in diesem Jahr an, nachdem sie dank eines Umsatzwachstums, geringerer Wertberichtigungen und des Verkaufs seines Luftfahrtfinanzierungsgeschäfts einen Gewinnanstieg im vierten Quartal schaffte. Der in London ansässige Kreditgeber, der den größten Teil seiner Einnahmen in Asien erzielt, steigerte den bereinigten Vorsteuergewinn im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 63 Prozent auf 1,06 Milliarden Dollar und übertraf damit den Analystenkonsens von 957 Millionen Dollar.

February 23, 2024