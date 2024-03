US-Präsident Joe Biden hat in seiner Rede an die Nation vor einem Angriff auf die US-Demokratie gewarnt und dabei - ohne konkret dessen Namen zu nennen - auch immer wieder seinen wahrscheinlichen Konkurrenten bei der anstehenden Präsidentschaftswahl, Donald Trump , attackiert. Er wollen "den Kongress aufwecken und das amerikanische Volk auf die Gefahr aufmerksam machen", sagte der 81-jährige. Mit Blick auf Trump sagte Biden, dieser beuge sich dem russischen Präsidenten Wladimir Putin . Trump habe dem russischen Präsidenten gesagt, "tu, was immer du willst", sagte Biden. "Ich finde das empörend, gefährlich und inakzeptabel." Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine forderte er den Kongress auf, die seit Monaten blockierten Hilfen für das Land freizugeben. Weiter warnte Biden Israel davor, die humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen als "Druckmittel" zu nutzen.

BOEING

reagiert auf die jüngsten Pannen in der Produktion mit einer Überarbeitung der Art und Weise, wie das Unternehmen Prämien an seine Mitarbeiter auszahlt. Qualität und Sicherheit sollen nun wichtiger als die Erfüllung finanzieller Ziele werden.

BROADCOM

Eine starke Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen sorgte im ersten Geschäftsquartal für Wachstum, der Gewinn wurde der Gewinn aber von hohen akquisitionsbedingen Kosten. Der Umsatz stieg etwas stärker als erwartet um gut ein Drittel auf 12 Milliarden Dollar, auch dank der Übernahme des Softwareherstellers VMware. Der KI-Umsatz im Halbleitergeschäft vervierfachte sich auf 2,3 Milliarden. Der Nettogewinn fiel auf 1,3 von 3,8 Milliarden Dollar. Bereinigt um Sonderposten und je Aktie betrug er 10,99 Dollar. Analysten hatten mit 10,40 Dollar gerechnet. Broadcom bekräftigte frühere Aussagen, dass im Gesamtjahr ein Umsatz von rund 50 Milliarden Dollar erwartet wird.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2024 01:47 ET (06:47 GMT)