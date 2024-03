Japans Wirtschaft hat die Deflation nach Ansicht des Finanzministers noch nicht vollständig überwunden, obwohl es einige positive Entwicklungen wie steigende Löhne und Investitionsausgaben gebe. "Japan steht vor einer einmaligen Chance, die Deflation zu überwinden", sagte Shunichi Suzuki. Die Gefahr eines Rückfalls in die Deflation sei aber noch nicht gebannt. Suzuki sagte, er erwarte, dass die Bank of Japan (BoJ) sich eng mit der Regierung abstimme und angemessene politische Entscheidungen treffe. Analysten gehen davon aus, dass die Zentralbank die Negativzinsen bereits bei ihrer nächsten geldpolitischen Sitzung am 18. und 19. März beenden wird.

XIAOMI

Der chinesische Smartphone-Hersteller geht neue Wege. Der Konzern wird Ende des Monats, sein erstes eigenes Elektroauto vorstellen. Die viertürige Limousine soll auch sofort bestellbar sein. Einen Preis für das Auto nannte Xiaomi bislang nicht.

