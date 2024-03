Die chinesische Zentralbank hat einen wichtigen Referenzzins unverändert gelassen. Die People's Bank of China (PBoC) stellte dem Banksystem 387 Milliarden Yuan - umgerechnet 49,2 Milliarden Euro - über ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) zu einem stabilen Zins von 2,5 Prozent zur Verfügung. Es wurden gleichzeitig MLF-Kredite über 481 Milliarden Yuan fällig, was auf einen Netto-Abfluss von Liquidität hindeutet. Die Zentralbank stellte außerdem 13 Milliarden Yuan an Liquidität über siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte zu einem gleichbleibenden Zinssatz von 1,8 Prozent zur Verfügung. Die unveränderten Zinsen signalisieren, dass die Leitzinsen der PBoC stabil bleiben könnten.

US STEEL / NIPPON STEEL

US-Präsident Joe Biden hat sich erneut gegen die Übernahme des Stahlproduzenten U.S. Steel durch den japanischen Konzern Nippon Steel ausgesprochen.

TIKTOK

Die chinesische Regierung hat signalisiert, dass sie einen erzwungenen Verkauf von Tiktok in den USA nicht zulassen wird. Das beschränkt die Optionen für den Mutterkonzern der App, Bytedance aus Peking, während mögliche Käufer bereits Schlange stehen. Chinesische Regierungsvertreter haben die USA für ihre Maßnahmen gegen die Kurzvideo-App zwar kritisiert, aber zugleich dem TikTok-Eigentümer in Peking ein Signal gesendet, dass die dortigen Führungskräfte dahingehend interpretiert haben, dass die Regierung die App lieber von den USA verboten als an Investoren verkauft sehen würde, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen.

March 15, 2024 02:47 ET (06:47 GMT)