Montag: Die Ölpreise stiegen etwas. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhten sich um bis zu 0,9 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf den Nahostkonflikt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.254,31 2.251,71 +0,1% +2,60 +9,3%

Silber (Spot) 25,35 25,10 +1,0% +0,25 +6,6%

Platin (Spot) 906,28 906,40 -0,0% -0,13 -8,6%

Kupfer-Future 4,05 4,05 +0,1% +0,00 +3,7%

Donnerstag: Der Goldpreis zog deutlich an und näherte sich seinem Rekordhoch. Die Feinunze verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 2.219 Dollar. Anleger wetteten wohl darauf, dass der PCE-Deflator am Freitag auf eine nachlassende Inflation deuten werde, hieß es. Das würde der Fed die Entscheidung für Zinssenkungen erleichtern, wovon wiederum das zinslos gehaltene Gold profitieren würde.

Montag: Der Goldpreis zeigte sich mit leichten Aufschlägen. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,4 Prozent. Im Handel wurde auf ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis angesichts der geopolitischen Krisen verwiesen.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG, 20.00 UHR +++++

US-NOTENBANK

Die Fed hat nach Einschätzung von Notenbankpräsident Jerome Powell weder auf die niedriger als erwartet ausgefallenen monatlichen Inflationswerte Ende letzten Jahres noch auf die fester als erwartet ausgefallenen Werte zu Beginn dieses Jahres überreagiert. Die aktuellen Leitzinsen würden die Zentralbank in eine gute Position versetzen, um auf eine Reihe von unterschiedlichen Konjunkturentwicklungen zu reagieren, sagte Powell.

KONJUNKTUR USA

Der Gesamtpreisindex (PCE) für persönliche Konsumausgaben stieg in den zwölf Monaten bis Februar um 2,5 Prozent. Dies entsprach den Prognosen der vom Wall Street Journal befragten Wirtschaftsexperten. Die Kernpreise ohne die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise stiegen um 2,8 Prozent, was ebenfalls den Prognosen entsprach.

KONJUNKTUR USA

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe der USA hat im März entgegen den Erwartungen zugenommen. Der von ISM erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 50,3 (Februar: 47,8) Punkte. Volkswirte hatten einen Anstieg auf nur 48,5 Punkte prognostiziert.

KONJUNKTUR USA

Die Aktivität in der US-Industrie ist laut S&P Global im März langsamer als im Vormonat gewachsen. Der erhobene Einkaufsmanagerindex sank in zweiter Veröffentlichung auf 51,9 von 52,2 Punkten. Volkswirte hatten eine Bestätigung der in erster Veröffentlichung gemeldeten 52,5 Punkte erwartet.

KONJUNKTUR USA

Die Bauausgaben in den USA sind im Februar entgegen den Erwartungen nicht gestiegen. Sie sanken gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent. Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg von 0,7 Prozent prognostiziert.

KONJUNKTUR CHINA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im März erhöht. Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg im März auf 51,1 von 50,9 im Februar.

KONJUNKTUR CHINA

Das verarbeitende Gewerbe in China ist im März nach einem fünfmonatigen Rückgang wieder auf Expansionskurs. Der offizielle Indikator für die chinesische Industrietätigkeit stieg von 49,1 im Februar auf 50,8.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Stimmung unter den japanischen Großherstellern hat sich zum ersten Mal seit vier Quartalen verschlechtert. Wie aus der Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan hervorgeht, sank der Hauptindex der Stimmung unter den großen Herstellern im März auf plus 11 gegenüber plus 13 in der Dezember-Umfrage. Ökonomen hatten mit einem Wert von plus 10 Punkten gerechnet.

VERBRAUCHERPREISE SÜDKOREA

Die Verbraucherpreise stiegen im März um 3,1 Prozent zum Vorjahr, während Volkswirte einen Anstieg um 3,0 Prozent erwartet hatten. Auf Monatssicht betrug der Anstieg 0,1 Prozent; hier war mit 0,3 Plus gerechnet worden. In der Kernrate stiege die Preise um 2,4 Prozent zum Vorjahr und um 0,1 Prozent zum Vormonat.

AT&T

hat persönliche Informationen von etwa 7,6 Millionen aktuellen und mehr als 65 Millionen ehemaligen Kunden im Rahmen einer Datenpanne im Dark Web aufgespürt. Der Datensatz enthält persönliche Informationen wie Namen und Sozialversicherungsnummern. Die Quelle der Sicherheitsverletzung ist noch nicht bekannt.

BYD

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller verzeichnete im März einen sprunghaften Anstieg seiner Verkaufszahlen. Im ersten Quartal verkaufte BYD 626.263 New-Energy-Fahrzeuge, zu denen auch Elektroautos und Plug-Ins gehören, und damit 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Verkäufe stiegen im März um 46 Prozent, nachdem sie in den ersten beiden Monaten des Jahres zurückgegangen waren.

DISNEY

gewinnt offenbar seinen Kampf gegen den aktivistischen Investor Nelson Peltz und seinen Fonds Trian mit mehr als der Hälfte aller Stimmen. Blackrock, Disneys zweitgrößter Aktionär, gehört zu den Großinvestoren, die Disney unterstützen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Der Vermögensverwalter hält einen Anteil von 4,2 Prozent im Wert von rund 9,5 Milliarden Dollar. Die Unterstützung durch Blackrock ist ein großer Coup für Disney-CEO Bob Iger, der den Vorstoß von Trian abwehren möchte, zwei Sitze im Board des Unternehmens zu erhalten.

GOOGLE

plant die Vernichtung von Daten, die das Surfverhalten von Millionen von Nutzern widerspiegeln. Dies ist Teil einer Einigung in einem Rechtsstreit, in dem das Unternehmen beschuldigt wurde, Nutzer ohne deren Wissen zu erfassen.

HUAWEI

Der chinesische Technologiekonzern hat seinen Nettogewinn im Jahr 2023 mehr als verdoppelt, gestützt durch ein Umsatzwachstum in allen Geschäftsbereichen und starke Zuwächse im Bereich intelligente Automobillösungen.

MICROSOFT/OPENAI

planen einem Medienbericht zufolge ein Rechenzentrum zu bauen, das 100 Milliarden Dollar kosten könnte. Die beiden Unternehmen planen einen Supercomputer namens Stargate mit Sitz in den USA, der in einem Rechenzentrumsprojekt enthalten sein soll, das die Arbeit von OpenAI im Bereich der künstlichen Intelligenz unterstützt, berichtete The Information am Freitag unter Berufung auf mehrere anonyme Quellen.

SYNGENTA

Der Agrarkonzern hat seine Pläne für einen Börsengang in Schanghai im Volumen von 9 Milliarden US-Dollar aufgegeben und damit eine mögliche Mega-Börsennotierung auf dem schwächelnden chinesischen IPO-Markt gestoppt.

UPS

hat einen bedeutenden Luftfrachtvertrag mit dem U.S. Postal Service (USPS) abgeschlossen. Durch den neuen Vertrag wird UPS zum wichtigsten Luftfrachtanbieter für den USPS.

XIAOMI

Der chinesische Smartphone-Hersteller hat den Preis für sein erstes Elektrofahrzeug niedriger angesetzt als erwartet und steigt damit in das hart umkämpfte Rennen auf dem chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge ein. Xiaomi verkauft die Standard-Einstiegsversion seiner viertürigen Sportlimousine für 215.900 Yuan (27.700 Euro), was laut Firmenchef Lei Jun viel günstiger ist als das entsprechende Tesla-Fahrzeug.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

