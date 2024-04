Paramount und Skydance Media haben offenbar exklusive Fusionsverhandlungen aufgenommen. Wie mit der Situation vertraute Personen berichten, muss Paramount, u.a. Eigentümer des traditionsreichen Filmstudios, alle Gespräche mit anderen potenziellen Bietern in der Zeit auf Eis legen. In den vergangenen Monaten haben Warner Bros. und die Private-Equity-Gesellschaft Apollo Interesse an Paramount oder Teilen davon bekundet.

SANOFI

hat eine grundsätzliche Einigung zur Beilegung von etwa 4.000 Klagen im Zusammenhang mit dem Vorwurf erzielt, sein Sodbrennen-Medikament Zantac habe Krebs verursacht. Die Vereinbarung, die im vergangenen Monat mit den Anwälten der Kläger getroffen wurde, würde die derzeit bei allen US-Bundesgerichten außerhalb von Delaware anhängigen Zantac-Klagen wegen Körperverletzung beenden.

SK HYNIX

Der südkoreanische Chip-Konzern hat einen Bericht des Wall Street Journals bestätigte, wonach das Unternehmen im US-Bundesstaat Indiana eine 3,78 Milliarden US-Dollar teure Chipfabrik bauen will.

TESLA

erhöht die Gehälter der Spezialisten für künstliche Intelligenz (KI). Damit soll deren Abwerbung durch Unternehmen wie OpenAI abgewehrt werden, so der Vorstandsvorsitzende Elon Musk .

TSMC

Die kritischen Anlagen für die Halbleiterproduktion seien bei dem schweren Erdbeben am Mittwoch in Taiwan unversehrt geblieben, teilte der weltgrößte Auftragsfertiger von Chips mit. Eine kleine Anzahl von Werkzeugen in einigen Anlagen sei beschädigt worden, aber keine kritischen Geräte, darunter alle Werkzeuge für die extreme Ultraviolett-Lithographie (EUV).

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 04, 2024 01:31 ET (05:31 GMT)