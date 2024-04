Die US-Finanzierungstochter Volkswagen Group of America Finance hat der Zahlung von 48,8 Millionen US-Dollar zugestimmt, mit der ein Verfahren der Securities and Exchange Commission (SEC) gegen den Automobilhersteller eingestellt wird. Die Gesellschaft hat die Vorwürfe im Zusammenhang mit der Ausgabe von Anleihen im Wert von über 8 Milliarden Dollar von April 2014 bis Mai 2015 aber weder zugegeben noch bestritten.

GE AEROSPACE

Der Luft- und Raumfahrtkonzern, der aus der Aufspaltung von General Electric hervorgegangen ist, hat die Ausschüttung einer Quartalsdividende von 28 Cent pro Aktie angekündigt.

SAMSUNG ELECTRONICS

will seine Investitionen im US-Bundesstaat Texas auf rund 44 Milliarden US-Dollar offenbar mehr als verdoppeln. Die neuen Investitionen des südkoreanischen Elektronikkonzerns würden sich auf das texanische Taylor konzentrieren, wo Samsung ein Halbleiterzentrum baut und in der Nähe weitere bestehende Betriebe hat, so informierte Personen.

TESLA

wird das lange versprochene preiswerte Auto, auf das Investoren setzten, um sein Wachstum zu einem Massen-Hersteller voranzutreiben, laut einem Agenturbericht nicht bauen. Der Elektroautobauer habe die Pläne gestrichen und werde die Entwicklung selbstfahrender Robotaxis auf der gleichen Kleinfahrzeugplattform fortsetzen, sagten drei informierte Personen der Nachrichtenagentur Reuters, die zudem Mitteilungen des Unternehmens einsehen konnte.

TSMC

Der taiwanesische Chipkonzern hält an seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr fest, nachdem ein schweres Erdbeben am Mittwoch einen Teil seiner Maschinen außer Betrieb gesetzt hatte. Der weltgrößte Auftragsfertiger von Chips hatte im Januar für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von rund 20 bis 25 Prozent prognostiziert und diese Zahl am Freitag unverändert gelassen.

X

Elon Musk will gegen eine Anordnung des Obersten Gerichtshofes von Brasilien zur Schließung von mehreren Konten des Nachrichtendienstes X vorgehen. X, ehemals Twitter, hatte den Beschluss zunächst umgesetzt, Eigentümer Musk erklärte jedoch am Wochenende, "wir heben alle Beschränkungen auf". In der Folge werde X zwar wahrscheinlich alle Einnahmen in Brasilien verlieren und das dortige Büro schließen müssen. "Aber Prinzipien zählen mehr als Gewinn".

