bereitet sich einem Agenturbericht zufolge darauf vor, ihre Mac-Reihe mit neuen hauseigenen Prozessoren auszurüsten. Der US-Konzern stehe kurz vor der Produktion seiner nächsten Chip-Generation, den so genannten M4-Prozessoren, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

MORGAN STANLEY

Mehrere US-Behörden prüfen, wie die Bank Kunden überprüft, bei denen die Gefahr besteht, dass sie über die weitläufige Vermögensverwaltungssparte Geld waschen könnten. Neben der US-Börsenaufsicht SEC sind das Office of the Comptroller of the Currency und andere Abteilungen des Finanzministeriums beteiligt, wie informierte Personen sagten.

