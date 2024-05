Die US-Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) hat Einspruch gegen eine gescheiterte Gewerkschaftswahl in einem Mercedes-Benz-Werk in Alabama eingelegt. Sie drängt auf eine erneute Abstimmung und behauptet, der Automobil-Hersteller habe sich in die Wahl eingemischt. Ein Sprecher von Mercedes-Benz teilte mit, dass das Unternehmen sicherstellen wollte, dass berechtigte Mitarbeiter an einer fairen Wahl teilnehmen konnten, und hoffte, dass die Gewerkschaft die Entscheidungen der Mitglieder respektieren würde. Die meisten Beschäftigten des Werks in Alabama, die ihre Stimme abgaben, stimmten vergangene Woche gegen einen Gewerkschaftsbeitritt, so das zuständige National Labor Relations Board (NLRB).

Der norwegische Staatsfonds, Norges Bank Investment Management (NBIM), wird gegen die Wiederwahl des Exxon-Mobil-Direktors Joseph Hooley stimmen. Der größte Staatsfonds der Welt, der den 1,6 Billionen Dollar schweren Ölfonds des Landes verwaltet, hat sich einer wachsenden Liste von Aktionären angeschlossen, die ihre Besorgnis über eine von Exxon Mobil eingereichte Klage gegen zwei Gruppen von Nachhaltigkeitsinvestoren zum Ausdruck bringen.

