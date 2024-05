Die Bank of Japan (BoJ) muss nach Einschätzung ihres Ratsmitgliedes Seiji Adachi bei weiteren Änderungen der Geldpolitik vorsichtig vorgehen. Die Entscheidung der japanischen Notenbank, ihre Lockerungsmaßnahmen zu beenden, sei keine Hinwendung zu einer Straffung der Geldpolitik. "Wir müssen verfrühte Zinserhöhungen unbedingt vermeiden, denn sie könnten die Chance auf eine Erholung der japanischen Wirtschaft zunichtemachen", sagte Adachi. Die Wahrscheinlichkeit, eine nachhaltige und stabile Inflation von 2 Prozent zu erreichen, steige, dies sei aber noch nicht ganz sicher, sagte Adachi und fügte hinzu, dass die Zentralbank die akkommodierenden monetären Bedingungen beibehalten müsse.

LENOVO

sammelt 2,0 Milliarden US-Dollar durch die Ausgabe von Wandelanleihen an eine Einheit des saudischen Staatsfonds ein. Das könnte dazu führen, dass der Investor eine Beteiligung am größten PC-Hersteller der Welt besitzt. Alat, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des saudi-arabischen Public Investment Fund, wird die Nullkuponanleihen zeichnen. Lenovo will deren Erlös zur Rückzahlung seiner bestehenden Schulden und zur Deckung des Betriebskapitalbedarfs verwenden, wie das Unternehmen mitteilte.

MERCK & CO

Der US-Pharmakonzern steigt offenbar mit einem Milliardendeal in den wachsenden Markt für Augenmedikation ein. Das Unternehmen stehe vor der Übernahme von Eyebiotech für mindestens 1,3 Milliarden und bis zu 3 Milliarden US-Dollar, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

WEWORK

Mitgründer Adam Neumann hat seine Ambitionen zum Rückkauf des insolventen Anbieters von Büroflächen und Coworking Spaces aufgegeben. "Mehrere Monate lang haben wir versucht, konstruktiv mit WeWork zusammenzuarbeiten, um eine Strategie zu entwickeln, die es dem Unternehmen ermöglichen würde, zu gedeihen", wird Neumann am Dienstag in einer Erklärung zitiert. "Stattdessen sieht es so aus, als würde das Unternehmen mit einem Plan aus dem Konkurs kommen, der unrealistisch und wenig erfolgversprechend erscheint."

