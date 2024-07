Diplomaten aus den USA und dem Nahen Osten haben sich darum bemüht, die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah nicht zu einem ausgewachsenen Krieg ausufern zu lassen. Unterdessen begann die drusische Gemeinde in den israelisch kontrollierten Golanhöhen damit, die zwölf Kinder und Jugendlichen zu begraben, die durch eine aus dem Libanon abgefeuerte Rakete getötet wurden. Israel hat die im Libanon ansässige Hisbollah beschuldigt, den tödlichen Schlag am Samstag ausgeführt zu haben, und mit einer scharfen Reaktion gedroht.

Das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur zwischen Kamala Harris und Donald Trump steht im Wesentlichen unentschieden. Dies geht aus einer neuen Umfrage des Wall Street Journal hervor, die eine verstärkte Unterstützung für Kamala Harris bei nicht-weißen Wählern und eine dramatisch gestiegene Begeisterung für die Kampagne bei den Demokraten zeigt. Der ehemalige Präsident Trump führt mit 49 Prozent zu 47 Prozent vor der derzeitigen Vizepräsidentin Harris, aber das liegt innerhalb der Fehlermarge von plus/minus 3,1 Prozentpunkten.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat sich als Hauptredner auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville für Kryptowährungen ausgesprochen. "Wenn Kryptowährungen die Zukunft bestimmen werden, dann möchte ich, dass sie in den USA geprägt und hergestellt werden", sagte er.

Indiens größter Hersteller von elektrischen Zweirädern will mit einem Börsengang bis zu 605 Millionen Euro einsammeln und nimmt ab Anfang kommenden Monats Orders von Investoren entgegen. Das Unternehmen hat eine Preisspanne von 72 bis 76 Rupien pro Aktie festgelegt, was 0,79 bis 0,84 Euro entspricht, und wird ab dem 2. August mit dem Bookbuilding-Prozess beginnen. Das geht aus einem Term Sheet hervor, das dem Wall Street Journal vorliegt. Das Unternehmen verkauft insgesamt 723,76 Millionen neue Aktien und könnte am Ende 55,0 Milliarden Rupien einnehmen. Dies entspräche einer Marktkapitalisierung von mehr als 4,0 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 3,7 Milliarden Euro. Ola rechnet damit, dass die Aktien ab dem 8. August an der indischen Börse gehandelt werden.

