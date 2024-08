Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, hat erklärt, dass die wirtschaftlichen Bedingungen seiner Meinung nach jetzt reif für Zinssenkungen sind - und dass die Wirtschaft diesen Punkt schneller erreicht hat als er erwartet hatte.

MEXIKO - Konjunktur

Die Bank of Mexiko hat ihre Schätzungen für das Wirtschaftswachstum in den Jahren 2024 und 2025 gesenkt, nachdem die Konjunktur im zweiten Quartal nicht wie erwartet angezogen hat.

HP

Der Nettogewinn sank in den drei Monaten per Ende Juli auf 640 Millionen US-Dollar von 766 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 0,83 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens 0,86 Dollar erwartet. Der Umsatz stieg etwas stärker als erwartet um 2,4 Prozent auf 13,5 Milliarden Dollar. Für das laufende vierte Quartal stellt HP einen bereinigte Gewinn je Aktie von 0,89 bis 0,99 Dollar in Aussicht. Der aktuelle Analystenkonsens liegt mit 0,95 Dollar in der Mitte der Spanne. Im Gesamtjahr peilt HP nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,35 bis 3,45 Dollar an. Der Konzern hatte bislang 3,30 bis 3,60 Dollar angestrebt.

OPENAI

ist wohl in Gesprächen, um mehrere Milliarden Dollar in einer neuen Finanzierungsrunde zu beschaffen, die das Startup hinter ChatGPT mit über 100 Milliarden Dollar bewerten würde. Die Venture-Capital-Firma Thrive Capital führe die Runde an und werde etwa 1 Milliarde Dollar investieren, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Es werde erwartet, dass auch Microsoft Geld beisteuere.

SALESFORCE

hat im zweiten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert und seinen Jahresausblick angehoben. Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 9,33 Milliarden Dollar und übertraf die Prognosen von Analysten von 9,22 Milliarden. Der Nettogewinn lag bei 1,43 (Vorjahr 1,27) Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 2,56 Dollar. Analysten hatten laut Factset nur mit 2,35 Dollar je Aktie gerechnet. Salesforce behielt zwar seine Umsatzprognose für das Jahr bei, hob aber das bereinigtes Gewinnziel auf 10,03 bis 10,11 Dollar je Aktie an, von zuvor 9,86 bis 9,94 Dollar.

===

