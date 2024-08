Die Ölpreise stiegen nach den jüngsten Abgaben wieder. Die Preise für Brent und WTI erhöhten sich um bis zu 1,9 Prozent. Die besser als erwartet ausgefallene Revison des US-BIP habe die Preise gestützt, weil dies für eine höhere Energienachfrage spreche, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.516,06 2.521,29 -0,2% -5,23 +22,0%

Silber (Spot) 29,48 29,48 +0,0% +0,01 +24,0%

Platin (Spot) 945,21 942,50 +0,3% +2,71 -4,7%

Kupfer-Future 4,19 4,17 +0,3% +0,01 +6,0%

Der Goldpreis stieg um 0,7 Prozent auf 2.522 Dollar. Die Nachfrage von Investoren und Zentralbanken sei nach wie vor groß und die langfristigen Aussichten blieben positiv, sagte Hani Abuagla, Analyst bei XTB Mena.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

AUSTRALIEN / EINZELHANDELSUMSATZ

Der Umsatz im Einzelhandel stagnierte im Juli saisonbereinigt, während Volkswirte im Konsens einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet hatten.

JAPAN / ARBEITSLOSENQUOTE

Die Arbeitslosenquote betrug im Juli 2,7 Prozent. Volkswirte hatten die Quote im Konsens bei 2,5 Prozent gesehen.

AMAZON

hat in seinem juristischen Kampf gegen die Gründung der ersten Gewerkschaftsvertretung im Konzern einen Rückschlag erlitten. Die Bundesbehörde für Arbeitsrecht NLRB lehnte den Antrag von Amazon.com ab, das Ergebnis einer Wahl im Jahr 2022 für ungültig erklären zu lassen, bei der die Beschäftigten eines Lagerhauses in Staten Island im US-Bundesstaat New York für eine gewerkschaftliche Organisierung gestimmt hatten.

APPLE

führt Kreisen zufolge Gespräche über eine Investition in OpenAI. Der Schritt würde die Beziehungen zu einem Partner festigen, der für Apples Bemühungen, im Wettlauf um Künstliche Intelligenz (KI) Boden zu gewinnen, unerlässlich ist. Die Investition würde im Rahmen einer neuen OpenAI-Finanzierungsrunde erfolgen, die den Wert des ChatGPT-Entwicklers auf über 100 Milliarden US-Dollar steigern würde.

DELL TECHNOLOGIES

hat im zweiten Quartal höhere Umsätze und Gewinne verzeichnet, da die Nachfrage nach Servern für Künstliche Intelligenz stark gestiegen ist. Der Hersteller von PCs und Servern erzielte in den drei Monaten bis zum 2. August einen Nettogewinn von 846 Millionen US-Dollar oder 1,17 Dollar je Aktie, verglichen mit 455 Millionen Dollar oder 63 Cent je Aktie im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,89 Dollar und übertraf damit die Factset-Analystenerwartungen von 1,72 Dollar. Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 25,03 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 24,14 Milliarden Dollar gerechnet.

LULULEMON

senkte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Im zweiten Quartal übertraf der Konzern die Gewinnerwartungen. So rechnet Lululemon nur noch mit einem Umsatz von 10,38 bis 10,48 Milliarden US-Dollar statt 10,7 bis 10,8 Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie wird nun bei 13,95 bis 14,15 Dollar und nicht mehr bei 14,27 bis 14,47 Dollar gesehen. Im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal stieg der Gewinn auf 393 von 342 Millionen US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie betrug 3,15 Dollar und lag damit über der Analystenerwartung von 2,93 Dollar. Der Umsatz stieg um 7 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar.

RAYTHEON

hat von der US-Luftwaffe einen Auftrag im Wert von bis zu 1,05 Milliarden US-Dollar zur Nachrüstung des Kampfjets F-22 erhalten. Die Tochter des Luft-, Raumfahrt- und Rüstungskonzerns RTX werde an der Verbesserung der Sensorfähigkeiten des F-22 arbeiten, teilte das US-Verteidigungsministerium mit.

SHELL

hat sich auf den Verkauf des Sinco-Pipelinesystems und des Colex-Terminals in Texas an Edgewater Midstream geeinigt. Der Verkauf durch die Shell-Einheiten Shell Pipeline Co. und Triton West wird voraussichtlich im vierten Quartal abgeschlossen sein. Die Bedingungen für den Verkauf wurden nicht genannt.

