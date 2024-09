PHILIPPINEN - Inflation

Die phillipinischen Verbraucherpreise lagen im August 3,3 Prozent über dem Vorjahreswert. Ökonomen hatten 3,6 Prozent geschätzt. In der Kerbrate stiegen sie um 2,6 Prozent.

SÜDKOREA - Konjunktur

Das südkoreanische BIP ist im zweiten Quartal wie erwartet zum Vorjahr um 2,3 Prozent gestiegen und zum Vorquartal um 0,2 Prozent geschrumpft.

USA - Wahlkampf

Die frühere republikanische Kongressabgeordnete Liz Cheney schlägt sich auf die Seite der Demokraten. Sie kündigte an, bei der Präsidentschaftswahl dieses Jahr für Kamala Harris zu stimmen. Sie sprach von "Gefahr, die Donald Trump darstellt". Die Tochter des ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney war eine von 10 Republikanern, die für ein Impeachment Trumps wegen des Kapitol-Sturms am 6. Januar 2021 gestimmt haben.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

hat im dritten Geschäftsquartal von einer steigenden Nachfrage nach KI-Servern profitiert. Umsatz und einige andere Ertragskennziffern übertrafen die eigenen Ziele. Der Serverhersteller meldete ein Nettoergebnis von 512 (Vorjahr: 464) Millionen Dollar. Auf bereinigter Basis betrug das Ergebnis je Aktie 50 Cent und übertraf damit die Factset-Konsensschätzung von 47 Cent. Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 7,7 Milliarden Dollar und deckte sich damit mit dem Analystenkonsens.

JOHNSON & JOHNSON

steht im Prozess um Vorwürfe im Zusammenhang mit seinem Babypuder auf Talkum-Basis offenbar vor einem milliardenschweren Vergleich. Der US-Konzern habe sein Angebot zur Entschädigung zehntausender Frauen, die behaupten, dass die Talkumprodukte Eierstockkrebs verursacht haben, um 1 Milliarde auf rund 9 Milliarden Dollar erhöht, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

STELLANTIS

hat die Jeep-Produktion von zwei der meistverkauften US-Modelle gestoppt. Hintergrund sind "Produktionsanpassungen" in zwei Montagewerken in Detroit, in denen der Grand Cherokee hergestellt wird, und in einem weiteren Werk in Toledo, Ohio, wo der Wrangler produziert wird.

TOYOTA

lässt den Skandal um den Umgang mit Testdaten hinter sich und hat die Produktion von drei Modellen, die seinerzeit involviert waren, wieder aufgenommen.

U.S. STEEL / NIPPON STEEL

hat vor einem Scheitern des eigenen Verkaufs an den Konkurrenten Nippon Steel gewarnt. Das Unternehmen werde Stahlwerke schließen und wahrscheinlich seinen Hauptsitz aus Pittsburgh verlegen, wenn der geplante Deal scheitern sollte, sagte CEO David Burritt. Der Manager reagierte damit auf politische Bedenken bezüglich des Verkaufs von U.S. Steel an das japanische Unternehmen für rund 14 Milliarden Dollar.

