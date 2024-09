Der kanadische Convenience-Store-Betreiber buhlt nach der zurückgewiesenen Übernahmeofferte weiter um die Seven & i Holdings. Couche-Tard ist sehr zuversichtlich, dass Gespräche über einen Deal zu einer höheren Bewertung von Seven & i führen. Das Unternehmen verfüge über genügend Kapazitäten, um die Transaktion in bar zu finanzieren. Das in Tokio ansässige Unternehmen Seven & i, das weltweit 7-Eleven-Convenience-Stores betreibt, hatte das Angebot von Couche-Tard vergangene Woche mit der Begründung abgelehnt, dass die Offerte von knapp 39 Milliarden Dollar das Unternehmen und sein Potenzial "signifikant" unterbewertet.

MIDEA

Der chinesische Haushaltsgerätehersteller will bei seinem Börsengang bis zu 3,46 Milliarden US-Dollar einnehmen. Der Konzern verkauft 492,14 Millionen Aktien zum Preis von 52,00 bis 54,80 Hongkong-Dollar bzw 6,67 bis 7,03 US-Dollar. Mit dem erwarteten Erlös überträfe das IPO von Midea jenes von Sichuan Baicha Baidao Industrial mit einem Erlös von 315 Millionen US-Dollar im April um Längen. Von den in Hongkong angebotenen Aktien werden über 35 Prozent von Ankerinvestoren gezeichnet. Darunter sind BYD, Boyu, Cosco Shipping und UBS Asset Management. Die Aktien sollen nächste Woche Dienstag erstmals in Hongkong gehandelt werden. Midea ist bereits in Shenzen gelistet. Midea, 1968 gegründet, war nach Umsatz im vergangenen Jahr der größte Haushaltswarenhersteller der Welt. Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um 10 Prozent auf 217 Milliarden Yuan, umgerechnet 27,6 Milliarden Euro.

September 09, 2024 01:49 ET (05:49 GMT)