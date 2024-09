DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1048 +0,3% 1,1019 1,1042 +0,0%

EUR/JPY 155,87 -0,7% 156,94 158,34 +0,2%

EUR/GBP 0,8428 +0,0% 0,8424 0,8431 -2,8%

GBP/USD 1,3108 +0,2% 1,3080 1,3096 +3,0%

USD/JPY 141,10 -0,9% 142,43 143,37 +0,1%

USD/KRW 1.338,22 -0,4% 1.343,85 1.343,84 +3,1%

USD/CNY 7,1082 -0,2% 7,1227 7,1196 +0,1%

USD/CNH 7,1134 -0,3% 7,1342 7,1269 +2,0%

USD/HKD 7,7965 -0,0% 7,7970 7,7961 -0,2%

AUD/USD 0,6655 +0,0% 0,6653 0,6665 -2,3%

NZD/USD 0,6144 -0,1% 0,6148 0,6152 -2,8%

Bitcoin

BTC/USD 56.323,30 -2,0% 57.495,65 56.879,25 +29,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar, der bereits am Vortag anzog, legte noch einen Tick weiter zu. Der Euro fiel auf 1,1025 Dollar und den niedrigsten Stand seit Mitte August. Noch vor der US-Notenbank wird nach allgemeiner Erwartung die EZB am Donnerstag (bereits zum zweiten Mal) die Zinsen senken. Nach Einschätzung mancher Marktteilnehmer könnte sie dessen ungeachtet mit Blick auf die Konjunktur in der Zeit danach taubenhaftere Töne anschlagen als die Fed.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,18 65,75 +0,7% +0,43 -6,8%

Brent/ICE 69,63 69,19 +0,6% +0,44 -7,6%

Um bis zu 3,6 Prozent abwärts ging es mit den Ölpreisen nach der Zwischenerholung am Vortag. US-Öl der Sorte WTI war mit unter 66 Dollar je Fass im Tagestief so billig wie zuletzt im Sommer 2023. Als Belastungsfaktor verwiesen Marktkenner weiter auf die maue Konjunktur in China, die für eine andauernde Nachfrageschwäche aus China spreche. Dazu hatte die Opec ihre Prognose für das Wachstum der globalen Ölnachfrage leicht gesenkt, nachdem sie in der vergangenen Woche ihre geplanten Produktionssteigerungen verschoben hatte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.520,49 2.516,69 +0,2% +3,80 +22,2%

Silber (Spot) 28,56 28,43 +0,5% +0,13 +20,1%

Platin (Spot) 946,23 942,50 +0,4% +3,73 -4,6%

Kupfer-Future 4,06 4,06 +0,0% +0,00 +2,7%

Der Goldreis stieg, begünstigt von sinkenden Renditen bei den Anleihen, um 0,4 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

AMAZON

will in den kommenden fünf Jahren rund 10,5 Milliarden US-Dollar in Cloud- und Künstliche-Intelligenz-Infrastruktur in Großbritannien investieren. Amazon Web Services (AWS), die Cloud-Computing-Sparte des US-Konzerns, plant bis 2028 den Bau von Rechenzentren in Großbritannien, um der steigenden Nachfrage nach Cloud-Technologien und -Diensten gerecht zu werden.

NEWS CORP

Die Tochter REA Group wird ihr Angebot für den britischen Wettbewerber Rightmove nachschärfen müssen. Der Immobilien-Portal-Betreiber hat die Offerte über 5,6 Milliarden Pfund in bar und Aktien zurückgewiesen. REA will mit der Übernahme zwei der dominanten Immobilienvermittler-Webseiten im englischsprachigen Raum zusammenbringen. REA befindet sich zu 61 Prozent im Besitz der News Corp, zu der auch Dow Jones & Co, der Herausgeber dieser Nachrichtenagentur und des Wall Street Journal, gehört.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2024 01:45 ET (05:45 GMT)